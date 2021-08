Contributi economici per utenze e TARI, già pubblicato l’avviso: domande dal 16 al 24 agosto

NewTuscia – VETRALLA – Sul sito del Comune di Vetralla è stato pubblicato l’avviso per la richiesta del contributo una tantum finalizzato al pagamento delle utenze (elettriche, gas e telefoniche) e della TARI.

Come spiega l’assessore ai Servizi alla Persona Anna Maria Palombi: “Il mio impegno è stato quello di accelerare al massimo i tempi di pubblicazione dell’avviso per consentire alle famiglie di affrontare più agevolmente l’emergenza economica”.

“I parametri economici per l’accesso ai contributi sono piuttosto ampi per facilitarne l’accesso e raggiungere più nuclei familiari possibili e non soltanto gli utenti storici dei servizi sociali ma tutti i cittadini colpiti dalla pandemia. Per equità, il contributo verrà rapportato al reddito e al numero dei componenti del nucleo famigliare”, prosegue l’assessore Palombi.

Le domande potranno essere presentate dal 16.08.2021 e sino alla mezzanotte del 24.09.2021 secondo le seguenti modalità:

tramite e-mail all’indirizzo protocollo@comune.vetralla.vt.it;

per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo vetralla@legalmail.it;

consegnate presso gli Uffici dei Servizi Sociali in P.zza San Severo n. 10/11-Vetralla nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Già da ora è possibile scaricare il modello della domanda da compilare presso il sito del Comune di Vetralla, all’indirizzo http://www.comune.vetralla.vt.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=6774, dove sono anche presenti tutti i requisiti per poter presentare la richiesta.

Restano ancora a disposizione, invece, i buoni spesa Covid, per i quali è ancora possibile fare domanda sempre tramite le indicazioni presenti sul sito del Comune.

Comune di Vetralla