A Ferento la New Angel Academy in “Stars can dance”

NewTuscia – VITERBO – Nuovo appuntamento venerdì 13 agosto (ore 19.30) nell’antico teatro romano per la 56a stagione estiva di Ferento – “Tramonti in scena” . Tocca alla New Angel Academy in “Stars can dance”, spettacolo di danza.

La New Angel Dance Academy, con la direzione di Manuela Silvestri, è una grande scuola di danza, con sede a Montefiascone e che da molti anni vanta agoniste nel settore delle danze Synchro latin – Modern – Danza Classica e Freestyle.

La scuola, con atlete finaliste ai campionati italiani e 10° posto ai campionati mondiali nelle settore della Synchro Latin, ha ripreso le attività lo scorso 5 giugno. Lo spettacolo “Murfy” ideato e coreografato da Manuela Silvestri nasce dalla stessa Silvestri e dalle ragazze soprattutto dopo il lungo periodo di lockdown per ridare vita alla danza.

Tratto dal pensiero ‘murphologico’, “se qualcosa deve accadere, accadrà” e tu hai una scelta, andarci insieme o andarci contro. “Il destino è incerto, i venti non sempre sono a nostro favore, ma ci si apre una vasta gamma di possibilità. Siamo il prodotto delle nostre circostanze, la lezione che si può imparare da tutto questo è dire che alcune cose sono al di fuori del nostro controllo e che a volte la cosa migliore da fare è lasciare che la vita faccia e accetti le sue circostanze, qualunque esse siano”. La New Angel Dance Academy con un cast di ballerine dai 6 anni ai 25 anni, con coreografie teatrali su musiche di canto gregoriano medioevale, fino ad arrivare alla musica latina e dance con un crescendo di ritmi, nel magnifico e suggestivo scenario dell’antico teatro di Ferento, consentirà di assaporare la bellezza della danza in tutti i suoi stili.

