Vetralla, contributi per famiglie con minori spettro autistico

NewTuscia – VETRALLA – È stato pubblicato ieri, 10 agosto, sul sito istituzionale, l’avviso pubblico per famiglie con minori nello spettro autistico fino al 12esimo anno di età. L’avviso è rivolto ai residenti nei comuni del distretto sociosanitario VT4 , Vetralla, Ronciglione, Sutri, Capranica Caprarola, Monterosi, Bassano Romano, Oriolo Romano, Blera, Vejano, Carbognano, Villa San Giovanni in Tuscia e Barbarano Romano.

Le domande possono essere presentate al protocollo del comune di residenza o per PEC entro il 30 settembre 2021. Comunica l’assessore ai Servizi alla Persona Anna Maria Palombi che il contributo massimo erogabile di 5000 euro sarà commisurato all’Isee con priorità a nuclei familiari con l’isee inferiore a 8000 euro annui. I contributi saranno erogati per terapie riabilitative dei bimbi. Un altro importante avviso a sostegno dei minori e delle famiglie. Perché l’autismo è una parte di questo mondo e non un mondo a parte.

Comune di Vetralla