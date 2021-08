Turismo, Marini (FI): “Ottima notizia decreto Garavaglia da 400 milioni”

NewTuscia – ROMA – “Il decreto firmato dal ministro Garavaglia, che distribuisce 400 milioni di euro, per risarcire le categorie turistiche colpite dalla pandemia, è un’ottima notizia e rappresenta una boccata di ossigeno per tutto il comparto. Dopo un anno e mezzo di blocco delle attività, infatti, non sono sufficienti pochi mesi per rimettersi in carreggiata e bene fa il ministro a mostrare vicinanza a tutti gli attori del settore, dai lavoratori agli imprenditori.

Come testimoniano le cifre, la ripartenza del turismo non è semplice e anche nelle grandi città il numero dei visitatori è ancora molto ridotto, rispetto all’era pre-Covid. La strada di una ripresa duratura, insomma, è molto lunga e Forza Italia lavorerà affinché il Governo Draghi resti al fianco delle aziende che operano nel comparto e che il ministro Garavaglia continui ad agire, come adesso, per far affluire ristori nelle casse di questi operatori, che la pandemia aveva ridotto quasi sul lastrico”. È quanto dichiara Giulio Marini, responsabile Turismo di Forza Italia nel Lazio.