Subiaco, Capolei: “La lista ‘Subiaco con sguardo al futuro’ sta facendo un grande lavoro”

NewTuscia – SUBIACO – Riceviamo e pubblichiamo.

Da settimane assistiamo con grande interesse al lavoro che i partiti e le realtà civiche stanno portando avanti a Subiaco in preparazione dell’appuntamento elettorale di ottobre. I cittadini di questo territorio, che negli ultimi anni è stato spesso dimenticato dalla politica romana e regionale, hanno bisogno oggi di un progetto concreto e realizzabile per rilanciare le ambizioni della città.

Per quanto ci riguarda, riteniamo con convinzione che le amministrazioni locali debbano essere guidate da chi vive e si interessa quotidianamente del proprio territorio di appartenenza, e non in funzione di scelte prese a tavolino altrove. Il progetto civico che più stiamo apprezzando per impegno messo in campo e qualità delle proposte è certamente “Subiaco con sguardo al futuro”, perché, libero da schemi di partito, lavora per rinnovare la classe dirigente di Subiaco, e punta a rendere questa città più moderna, efficiente e sostenibile.

Condividiamo con loro la necessità di attuare politiche volte allo sviluppo economico di Subiaco, alla creazione di posti di lavoro, e a dare maggiori opportunità per i giovani. Per questo motivo faccio i complimenti, e un grande in bocca al lupo per le elezioni, al candidato Sindaco Matteo Berteletti e al Generale Gianni Ormetti.

Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio