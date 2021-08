Promozione eventi Regione Lazio: la graduatoria

NewTuscia – ROMA – “Non si ferma l’impegno della Regione per la promozione e valorizzazione del territorio laziale. È stata pubblicata la graduatoria relativa all’Avviso pubblico per il sostegno a iniziative culturali di interesse re gionale in programma tra il 15 giugno e il 15 novembre 2021. Con 1 milione di euro, è stato possibile ammettere a finanziamento 71 progetti su tutto il territorio laziale. Siamo al lavoro, inoltre, per finanziare gli ulteriori 11 progetti risultati ammissibili ma non finanziabili con le risorse attualmente a disposizione”, così ha annunciato in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Con questo Avviso, la Regione ha stanziato a favore degli enti privati 1 milione di euro per la realizzazione di iniziative volte alla promozione e valorizzazione del territorio regionale. I contributi oggetto dell’Avviso sono finalizzati al finanziamento di eventi culturali da svolgersi sul territorio regionale (o, in via eccezionale, in altro territorio purché rivolti alla promozione del Lazio) nei seguenti ambiti: valorizzazione dei beni artistici e storici anche mediante digitalizzazione e riproduzione di documenti esistenti; mostre e visite istituzionali di particolare rilevanza pubblica; rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, pittoriche, scultoree e librarie. Ogni progetto sarà finanziato in misura non superiore all’80% del costo complessivo dell’iniziativa e, comunque, per un importo non superiore ai 20 mila euro.

I 71 PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

GO RIN KAI (ASS. DEI 5 ANELLI) – “ORIENTE-OCCIDENTE: ORIZZONTI DI LUCE. TERZO INCONTRO DI DIALOGO CULT” CULTURALE IL BUONUMORE – “FRAMMENTI DI ATTUALITÀ” METHEXIS ONLUS – “TUTTE LE SPONDE CULTURALE DEL MEDITERRANEO” P.S. OBSERVO – “OSTIA IN… ARTE 2021” SUNRIS A.S.D. DI PROMOZIONE CULTURALE, SPORTIVA – “FAI LA DIFFERENZA, C’E’… IL FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA’ II EDIZIONE” ONLUS TUTTI UNITI PER MATTEO – “VI MANIFESTAZIONE TUTTI UNITI PER MATTEO” P.S. LEGAMBIENTE LAZIO – “SALVALARTE NEL LAZIO” CULTURALE ARTINCONNESSIONE NUOVA – “CORVIALE URBAN LAB” CULTURALE TALENTI – “GALLINAROCK 2021” CULTURALE LATIUM – “2021 LATIUM WORLD FOLKLORIC FESTIVAL” NI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE – “#CULTURA&WALKING” TURISTICA PRO LOCO CIVITAVECCHIA – “ITALIAN MOVIE FACTORY” FONDAZIONE CASA DI RIPOSO G.B. LISI – “SCENE DA UNA CASA DI RIPOSO” ASI SPORT EQUESTRI ASD – “L’IPPODROMO E IL QUARTIERE DI CAPANNELLE” CULTURALE MITREOISIDE – “STREETART FOR RIGHTS” CULTURALE CORTE MICINA – “LAZIO IN VERSI” CULTURALE FUORI CONTESTO – “FUORI POSTO. FESTIVAL DI TEATRI AL LIMITE” CULTURALE TRES LUSORES – “CHIESE, PALAZZI E CASTELLI IN MUSICA” FONDAZIONE SAN BENEDETTO – “RI-VIVERE LA STORIA 2021” EVENTI POSITIVI – “ARENA VIRGILIO 2021” CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE MET – “ARTER.I.E. – RASSEGNA DI IPOTESI ESPRESSIVE EDIZIONE 15 + 1” CULTURALE EXIT MEDIA – “14° FESTIVAL DEL CINEMA SPAGNOLO E LATINOAMERICANO” CINEFORUM ROBERT BRESSON – “ASIAN FILM FESTIVAL 18^ ED.” CULTURALE NOT EQUAL – “VI EDIZIONE ASFF ON THE ROAD – CINEMA, ARTI VISIVE E NEURODIVERSITÀ” CULTURALE ARIADNE – “TEATRO LETTERARIO” CULTURALE I CERCHI MAGICI – “TOLFEST – TOLFA FRA SAPERI E SAPORI” ARCOBALENO COOP. SOC. TUSCOLANA – “TUSCOLO: CASA DELLA STORIA E DELL’ARTE” CENTRO STUDI LETTERARI VAL DI COMINO – “XLVI PREMIO LETTERARIO VAL DI COMINO” P.S. IMPRENDITIV@MENTE – “RI.DI. RICCHEZZE DISPERSE” CULTURALE MUOVILEIDEE – “SLOW FILM FEST 7° ED.” FONDAZIONE CARIVIT – “I FARNESE: NEL CINQUECENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI ALESSANDRO FARNESE” RUOTALIBERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – “FESTIVAL INTERNAZIONALE DI TEATRO – CIRCO SOCIALE “BOLLA” PRO LOCO CASAPROTA – “CINEMA D’ESTATE – FESTIVAL DEI MESTIERI DEL CINEMA ITALIANO” CULTURALE FESTIVAL STRADELLA – “COMPOSITORI DELLA TUSCIA: PASSATO O PRESENTE” ARCIRAGAZZI COMITATO DI ROMA ODV – “LA CITTA’ IN TASCA” OTTAVA MEDIEVALE DI ORTE – “OTTAVA MEDIEVALE DI SANT’EGIDIO 2021” P.S. CSM – “LA MUSICA NEI LUOGHI STORICI” P.S. ANIMAFAMILY – “LA MENOLA PARCO PREISTORICO – DAI DINOSAURI ALL’HOMO CEPRANENSIS” CULTURALE AMICI DI TRASTEVERE – “L’ISOLA DEL CINEMA – XXVI EDIZIONE” CIVITA FILM COMMISSION – “INTERNATIONAL TOUR FILM FESTIVAL 10° EDIZIONE” CINECIRCOLO ROMANO – “PREMIO CINEMA GIOVANE & FESTIVAL DELLE OPERE PRIME” MUSICALE E CULTURALE PROMU ALL FOR MUSIC – “INCONTRI CON LA MUSICA A VILLA GIULIA” CULTURALE LA COMPAGNIA DEI RAGAZZI – “CONTEMPORANEANTICO” CULTURALE ETRA – “TOLFA JAZZ FESTIVAL 2021” P.S. EXOTIQUE – “LE PASSEGGIATE POETICHE” PROVINCIALE CUOCHI RIETI – “LA VALLE INCANTANTA, VALORIZZAZIONE ABBAZIA SS.QUIRICO E GIULITTA” CULTURALE LIBERI DI SUONARE – “MONOLITE SUMMER FEST” CULTURALE ICONIALAB – “VRE- VIRTUAL REALITY EXPERIENCE EXTENDED EDITION 2021” CULTURALE ARTENOVA – “I VIAGGI DELL’ARTE – XIII EDIZIONE” CULTURALE ARTMOSFERA – “SU:GGESTIVA – MUSICA PURA PER LUOGHI STRAORDINARI – V^ ED.” CULTURALE LIBERA UNIVERSITA’ DEL TEATRO – “RASSEGNA TEATRALE: VOCI DAL TEMPIO” FONDAZIONE ANNA MARIA CATALANO ONLUS – “UNA PASSEGGIATA ATTRAVERSO I SECOLI (FIUMICINO – FREGENE)” CULTURALE ENSEMBLE MARE NOSTRUM – “STRADELLA YOUNG – PROJECT – SYP” DI VOLONTARIATO ONLUS TARANTELLIRI – “TARANTELLIRI – FESTIVAL DI MUSICA POPOLARE – XII EDIZIONE” CULTURALE CINECLUB DEL GENIO – “ITALIAN FILM FESTIVAL BERLIN 2021 VIII^ ED. “ CULTURALE XV MIGLIO – “BAJOCCO FESTIVAL” CULTURALE CARPE DIEM – LANUVIO – “XXVII FESTA DELLA MUSICA DI LANUVIO” P.S. DARK CAMERA – “URBAN VISION FESTIVAL 2021” L’ARCO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. – “CIAO CORE!” CULTURALE MANDALA DANCE COMPANY – “RASSEGNA CORRISPONDENZE 2021 – 13° EDIZIONE” CULTURALE MICHELE MAZZELLA – “ROMA TRA SATIRA TRADIZIONE” EARLY MUSIC ITALIA – “ROME GOES BAROQUE – III EDIZIONE” P.S. TUSCOLANA DI ASTRONOMIA – “ANIMA & COSMO – MEMORIE ED EMOZIONI SOTTO IL CIELO DEI CASTELLI ROMANI” CARPE DIEM – SORA – “SORA – MEMORIA DI UN’IDENTITA’ TRASFORMATA DAL TERREMOTO” PRO LOCO DI CIVITELLA SAN PAOLO – “BORGO IN FESTA” AMICI DELLA MUSICA DI SACROFANO – “MUSICA E BELLEZZA” SPORTIVA DILETTANTISTICA IL CIRCO VERDE – “TEVERINA BYUSKERS – VI EDIZIONE – FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ARTISTI DI STRADA” FARE MUSICA – “PAROLE E MUSICA NELLA STRADA DEL PROG” RICREATIVA CULTURALE COMITATO SAN LORENZO – “CIAMBELLINE, OLIO E …..FANTASIA” CONSORZIO TEATRO TUSCIA – “TRAMONTI IN SCENA” PRO LOCO DI SABAUDIA – “IL PARCO E LA COMMEDIA – X EDIZIONE”

GLI 11 PROGETTI AMMISSIBILI MA NON FINANZIABILI