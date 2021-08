Profili, Covid: “Si inizi a ragionare sui ricoverati e non sui positivi”

Il green pass può piacere o non piacere, io combatto le difformità perché complicano la vita di chi controlla, soprattutto per il fatto che non si possa chiedere il documento, e se uno presenta il green di un altro? Oppure, al bar sul bancone non serve, seduto serve. Semplificare, inutile fare mille regole sapendo che sarà impossibile controllare per i proprietari dei locali.