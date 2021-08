A Pastena e Collepardo Ferragosto di divertimento e cultura tra animazione, jazz e letteratura

NewTuscia – ROMA – Proseguono gli appuntamenti estivi promossi dalla Regione Lazio e coordinati da LAZIOcrea, nello scenario naturale delle Grotte di Pastena e Pozzo D’ Antullo. Concerti, laboratori per bambini, e stand enogastronomici accompagneranno il Ferragosto in arrivo.

Al Parco delle Grotte di Pastena si comincia la sera del 13 agosto con “Echi della nostra terra”, tratto dalla composizione letteraria di “Ode alla Ciociaria” di Libero de Libero, famoso poeta e narratore locale. Un viaggio tra musica e letteratura, un canto alla natura arricchito dall’esecuzione di alcune danze di Licinio Refice, altro illustre personaggio della Ciociaria, con quintetto formato da: violino, flauto, oboe, violoncello e chitarra con voce recitante. Musiche e arrangiamenti M° Stefano Spallotta.

La giornata sarà accompagnata da animazione per bambini con spazi di gioco, angoli di creatività e percorso narrativo a cura de La Cueva blu e aperitivi e assaggi curati da Copagri (organizzazione produttori agricoli) che presenteranno le eccellenze enogastronomiche del territorio. Sabato 14 agosto “Che ridere… Ortaggi e frutta in gioco”, a cura di Bruno Basile, uno spettacolo di giocolerie con gli elementi della natura e loro frutti al posto dei soliti elementi (clave, cerchi) per far divertire i più piccoli.

Il “Trio Jazz Radio”, con Alessandro del Signore al contrabbasso, Gloria Trapani voce e Attilio Iannili al pianoforte, farà vibrare il pomeriggio del 14 agosto attraverso l’ esecuzione di grandi classici del jazz. Durante la giornata sarà possibile degustare i prodotti tipici del territorio grazie agli stand curati dai produttori agricoli locali (Copagri).

Il 15 agosto la giornata sarà animata da “Clown Natura: Ordine o Caos? Tutto da rifare…”, un clown cercherà di rimettere ordine in una natura messa a soqquadro dal consumismo e dal progresso. A cura di Bruno Basile.

A Collepardo presso Pozzo D’ Antullo il pomeriggio del 13 agosto andrà in scena “Il nostro grande Swing”, performance musicale dei brani che hanno fatto la storia del Jazz. Cristiano Celli, sassofono contralto, clarinetto; Giampaolo Ascolese, vibrafono, percussioni, Moussa Bonav, basso elettrico, Alessio Cervellini, batteria.

A cura del Conservatorio musicale di Frosinone.

Il 14 agosto sarà dedicato ad animazione per famiglie con laboratori e sport per bambini “Alla scoperta della natura”, a cura di Garofalo Sossio, mentre il 15 agosto saranno gli artisti di strada a far divertire bambini e famiglie durante tutta la giornata. A cura di Customade Agency.

Tutti gli appuntamenti sono pubblicati sul sito: www.grottepastenacollepardo.it.

