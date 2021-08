Monopattini, Baldini (CI): “Occorrono regole chiare e adatte all’utilizzo su strada”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Ancoro un morto per l’uso del monopattino. Ci sono state troppa superficialità e una sconcertante mancanza di regole chiare e adatte per l’utilizzo su strada del monopattino. Qualcuno ha delle responsabilità nell’aver permesso la circolazione dei monopattini su strada al pari di autovetture o dei bus, per fare un esempio.

Il problema è capire se tale veicolo sia idoneo o meno a circolare su tutte le strade al pari degli altri veicoli. Occorrono corsie riservate a biciclette e monopattino ma anche regole di comportamento severe nel rispetto del codice della strada. Non possiamo continuare a vedere morire giovani che spesso usano questo strumento senza riflettere sul fatto che le strade hanno tante problematiche, dal traffico alle buche, mettendo a proprio rischio la vita propria o quella degli altri”.

Così in una nota la deputata di Coraggio Italia, Maria Teresa Baldini.