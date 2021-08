“Il Lazio degli Eventi”, scandaglieremo la bellezza e le tipicità della nostra regione

In autunno le grandi opportunità della nuova trasmissione su Tele Lazio Nord

di Stefano Stefanini (*)

NewTuscia – VITERBO – Come anticipato da Gaetano Alaimo nella descrizione del palinsesto e dei collaboratori della nuova edizione di “Luce Nuova sui Fatti”, dal prossimo autunno prenderà il via l’ultimo giovedì del mese su TeleLazio Nord la nuova trasmissione “ Il Lazio degli Eventi”: un nuovo, efficace strumento di valorizzazione e di servizio delle emergenze turistico culturali del Lazio, delle sue bellezze naturali, della tipicità dei suoi prodotti e dei suoi produttori.

Il Lazio egli Eventi” si occuperà di promuovere i siti e le realtà turistiche della Tuscia e del Lazio, soprattutto quelle meno conosciute e quelle che vogliono fare conoscere le proprie eccellenze economiche, storico-artistiche, ambientali, paesaggistiche ed enogastronomiche.

A condurre Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni con le interviste in esterna di Alessia Mancini.

La trasmissione riparte su Tele Lazio Nord e da Viterbo consapevole che c’è bisogno di rilanciare a tutti i livelli il comparto turistico, colpito da oltre un anno di chiusure e restrizioni, per agevolare un rapido rilancio del settore. Una televisione regionale capillare come Tele Lazio Nord, unita alle dirette e ritrasmissioni di “Il Lazio degli Eventi” sui social del gruppo e quelli di NewTuscia Italia, permettono una promozione reale con decine di migliaia di spettatori e visualizzazioni del programma.

Con “Il Lazio degli Eventi” scopriremo le principali feste e gli eventi della Tuscia e del Lazio, spaziando dalle eccellenze ricettive immerse nel verde alle tradizioni religiose e folcloristiche locali passando per ambiti com il termalismo, l’escursionismo, il turismo di lusso, ambientale e le associazioni a valenza turistica.

Questa la “missione” della nuova trasmissione televisiva ideata da Gaetano Alaimo, della quale ci sentiamo come redazione di www.newtuscia.it coinvolti e onorati, ed alla quale rivolgiamo un sincero in bocca al lupo.

Come anticipato nella presentazione da Gaetano il nuovo “format di turismo e cultura” si rivolge in primo luogo a Comuni, associazioni, Enti locali, consorzi, Comitati, attività ricettive e turistiche, singoli soggetti, che vogliono fare conoscere le eccellenze del Lazio o che chiedono di fare luce su curiosità uniche del nostro territorio regionale, ma non adeguatamente conosciute e promosse.

E’ davvero un nuovo grande traguardo il fatto che, attraverso l’impegno di Gaetano e della nostra redazione www.newtuscia.it, la cultura ed il turismo della provincia di Viterbo avranno uno spazio informativo su una delle principali reti televisive del Centro Italia, TeleLazio Nord.

Questo salto di qualità del nostro servizio coincide con l’ultradecennale attività del giornale www.Newtuscia.it Italia Dopo tanto impegno è stata premiata la grande determinazione di Gaetano Alaimo, che ne ha curato la crescita ed il successo sempre crescente, e con il quale ho il piacere di condividere la responsabilità e tante esperienze di arricchimento professionale…

In particolare va sottolineato l’impegno di Maurizio Fiorani, che oltre alla responsabilità della redazione sportiva ha condiviso dall’inizio le responsabilità di Newtuscia.it… e il ricordo di Salvatore Alaimo, che nel 2008 ha saputo dare fiducia e incoraggiamento ad un gruppo di giovani appassionati della nuova comunicazione digitale.

Permettetemi di formulare un grazie sincero a tutta la giovanissima redazione di www.newtuscia.it …… alle giovani colleghe Emanuela Colonnelli, Serena Biancherini, Emanuela Ferruzzi, a Simone Stefanini Conti, ai curatori ed alle curatrici delle Rubriche “Il diritto di sapere”, “Occhio al Cibo”, “Il ritorno del gatto nero: consigli di lettura”, “Olisticamente”, “Graforubrica”, ” DNA Dove Nasce l’Arte” , “Fashion experience”, ” Trasparenza immobiliare”, “Pane, amore e psicologia”, ” La terra siamo noi” e “L’Arte di Joppolo: un artista per la Pace”.

Consentite anche un ringraziamento, oltre che a Tele Lazio Nord, a Teleorte che attraverso i suoi programmi, ed in particolare il nostro “Fatti e Commenti” offre sempre ampio spazio alle bellezze artistiche, ai prodotti ed ai produttori della Tuscia, nella sua completezza e varietà.

L’auspicio che ci sentiamo di indirizzare ai nostri telespettatori e lettori – in particolare chi scrive con l’onore e l’onere della responsabilità di vicedirettore di www.newtuscia.it – è il nostro sempre maggiore impegno per offrire trasmissioni ed un giornale utili, al servizio il più possibile obbiettivo e per la promozione di chi ci da’ fiducia, leggendoci ogni giorno.

Per noi la comunicazione, in particolare nella forma televisiva come del giornale digitale, rappresenta uno strumento imprescindibile di miglioramento delle relazioni umane e di promozione, conoscenza e miglioramento qualitativo dei nostri territori.

Le prospettive e l’impegno del nostro e “ Vostro” quotidiano on line, dei nostri programmi televisivi e l’informazione televisiva di TeleLazio Nord e Teleorte Intendono rispondere in modo sinergico alle esigenze comunicazionali delle nostre regioni, dei telespettatori e dei lettori che ci hanno sostenuto in questi anni con un’ attenzione e una considerazione sempre crescenti. Buona lavoro Gaetano, buon lavoro alla nostra redazione !

Grazie e seguiteci sempre con i programmi televisivi e con il giornale www.newtuscia.it !