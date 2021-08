Come fare acquisti online in sicurezza

NewTuscia – Comprare su Internet è oggi più semplice che mai. È sufficiente un dispositivo connesso alla rete per avere ciò che desideriamo. Il web è un mercato pieno delle cose più disparate. Possiamo trovare la maglietta dei nostri sogni, lo smartphone che tanto volevamo, un orologio subacqueo, dell’attrezzatura sportiva e tanto di più. Ma non solo prodotti. Tantissimi servizi di intrattenimento, film in streaming e giochi online, sono disponibili attraverso il filo blu di una connessione Wi-fi.

Tanta offerta però può accecare l’utente meno esperto, che rivolgendosi al primo fornitore, rischia di incorrere in truffe, come il furto dei propri dati bancari e l’addebito di importi non dovuti sul proprio conto.

Come evitare di cadere nelle trappole della rete?

Informarsi sulla reputazione del fornitore

Leggere le recensioni dei venditori online è un buon modo per sapere come si sono trovati i vecchi clienti. Basta digitare il nome dell’eShop nella barra di ricerca del browser, per scoprire cosa ne pensano gli altri internauti. E se il fornitore è nuovo? Il nostro consiglio è non fidarsi di chi ha poche recensioni. Ciò vale per gli eCommerce, ma anche per gli operatori del settore giochi online. Starvegas, provider AAMS/ADM di slot machine dal 2012, è stato recensito da Betnero. Si scopre così che ha un buon numero di giochi con jackpot, ma manca di una chat live per l’assistenza clienti.

Verificare la sicurezza del sito

Abitudini che nascono, sistemi di protezione che si aggiornano. Navigare serenamente in rete è divenuto essenziale. Corrono sulla rete numerosissime transazioni economiche al secondo. Un’occasione ghiotta per i malintenzionati. Ecco che i siti più affidabili hanno ottenuto certificazioni che attestano l’assenza di piccoli cyber Lupin a spiare i nostri acquisti. Un esempio è il protocollo https, un sistema di criptografia dei dati scambiati tra browser utente e venditore.

Avere un buon antivirus sul PC e smartphone

Spesso senza rendercene conto, la rete ci regala malware e virus, programmi nascosti che spiano le nostre operazioni online. Come fare per non scaricare file pericolosi? Munirsi di un buon antivirus è essenziale al giorno d’oggi. Ne esistono di diversi tipi, ad esempio McAfee AntiVirus, Norton 360 o AVG, per citare i più noti.

Usare metodi di pagamento sicuri

Infine, per pagare online è necessario utilizzare sistemi affidabili. Un esempio è PayPal. Il servizio permette di trasferire denaro senza dare le proprie coordinate bancarie. Inoltre, se il prodotto ricevuto non corrisponde alla descrizione del fornitore, si può essere rimborsati interamente.

Conclusioni

Acquistare sul web è comodo e veloce. I fornitori online sono aperti 24 ore su 24. In qualsiasi momento della giornata possiamo soddisfare un nostro desiderio. I pagamenti sono semplici e immediati. Tanta praticità però non deve indurci all’impulsività. Una delle virtù più importanti di sempre è la prudenza. Si tratta dell’arte di usare la ragione per distinguere, volta per volta, ciò che è bene per noi e ciò che non lo è. Comprare su Internet richiede attenzione, voglia di esplorare e un pizzico di informazione sui negozi online che visitiamo.