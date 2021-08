Revoca dei domiciliari per Flaminia Tosini, il processo il 20 ottobre

NewTuscia – VITERBO – Il processo che prenderà il via in autunno si prospetta lungo per Flaminia Tosini, ex dirigente della regione Lazio, ma con la revoca degli arresti domiciliari e il solo obbligo di dimora, è pronta ad affrontarlo con serenità.

Arrestata 4 mesi fa, se la vicenda per cui è indagata insieme all’imprenditore Valter Lozza, la vedeva in un primo momento accusata di falso, concussione, corruzione e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente in concorso, adesso il Pm ha deciso di procedere solo per corruzione e turbativa.

L’arresto è scattato il 16 marzo, in seguito all’emissione dell’autorizzazione a favore della società di Lozza per la realizzazione della nuova discarica di rifiuti solidi urbani di Roma, Malagrotta bis. I passaggi delle autorizzazioni saranno chiariti a partire dal 20 ottobre, con rito immediato.

L’ex dirigente Tosini si dice comunque pronta a chiarire, con tranquillità, il suo operato.