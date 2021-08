Regione Lazio, domani attivo nuovo portale istituzionale

NewTuscia – ROMA – Dopo la riattivazione del sistema di prenotazione vaccinale e dell’anagrafe vaccinale, oggi è tornato attivo il servizio di prenotazione tamponi all’indirizzo https://prenota-drive.regione.lazio.it Riattivati anche il sistema Regionale per la gestione degli Assistiti (ASUR) e Prescrizione Elettronica (Ricetta dematerializzata).

Domattina sarà attivo il nuovo portale istituzionale regione.lazio.it con i primi servizi riattivati.LazioCrea comunica inoltre che da questa mattina il Numero Unico Regionale (NUR) 0699500 è di nuovo in funzione e gli operatori rispondono alle telefonate che stanno già arrivando. Si stanno lavorando anche le PEC in arrivo sulla casella nur.laziocrea@legalmail.it e la nuova casella mail dell’URP urp.regionelazio@gmail.com è in servizio.