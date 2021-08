Incidente a Montefiascone. Feriti, ma non gravi, due giovani

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Incidente in via Del Lago a Montefiascone nella serata di ieri, tra le 22.30 e le 23.00; un’auto con a bordo due giovani, per cause ancora incerte, è finita fuori strada dopo aver sbandato. Feriti i due passeggeri anche se le loro condizioni non sembrerebbero gravi.

Sul posto, per gestire il traffico, dato che entrambi i sensi di marcia della strada sono rimasti chiusi per circa trenta minuti onde permettere le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo, nonché i rilievi del caso, sono intervenuti vigili del fuoco di Viterbo, due ambulanze del 118 e i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone insieme ai colleghi della stazione.