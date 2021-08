Flaminia Calcio inizia la preparazione

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Domani 11 agosto inizia la preparazione della Flaminia Civita Castellana. La società in questa stagione taglia in traguardo delle quattordici partecipazione consecutive in serie D.

I giocatori dovranno trovarsi al Madami alle ore 16. Poi dopo le presentazioni, il gruppo si trasferirà al campo sportivo Marcante Nuovo di Nepi per la prima sgambatura della stagione agli ordini del tecnico Roberto Rambaudi e il suo staff.

La lista dei convocati.

Portieri: Emmanuel Opara (1988), Mattia Sordini (2001)

Difensori: Matteo Gasperini (1989), Francesco Lazzarini (1990) Matteo Massaccesi (2001), Filippo Censi (2003), Gianmarco Carta (1991), Matteo Giovannetti (2001), Riccardo Irrera (2003).

Centrocampisti, Alessandro Barduani (2002), Tommaso Malerba (2002), Francesco Manoni (1997), Flavio Paun (2003), Marco Ortenzi (1999), Loris Traditi (1993), Enrico Rondoni (1998), Gianmarco Staffa (2000), Edoardo Coracci (2002), Lorenzo Celentano (2001), Stefano Sarritzu ( 1992). Attaccanti, Dorin Sirbu (1999), Cristiano Ingretolli (1994), Iacopo Sciamanna (1990), Luca Fondi (2001), Ancillai Pierre (2003).