NewTuscia – VIGNANELLO – Esplosione in una casa a Vignanello, dove intorno alle 12.30, mamma e figlio piccolo sono rimasti bloccati nell’abitazione. Tre le palazzine coinvolte, ma a quanto sembra non ci sarebbero feriti.

I vigili del fuoco, intervenuti prontamente con 10 mezzi avrebbero portato in salvo mamma e piccolo, e fatto scendere in strada le persone sul posto al momento dell’esplosione, le cui cause sono ancora da accertare.