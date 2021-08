Dorin Sirbu confermato alla Flaminia Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Un altro tassello importante è stato confermato nello scacchiere della Flaminia Civita Castellana messo a disposizione del tecnico Roberto Rambaudi.

Nelle caselle occupate dagli attaccanti è stato inserito anche Dorin Sirbu, classe 99, che taglia il traguardo delle quattro stagioni consecutive con la società civitonica. Nelle tre precedenti campionati di serie D, ha collezionato 44 presenza e realizzato 14 reti.

Salgono pertanto a 21 i giocatori che da mercoledì inizieranno la preparazione pre-campionato sul campo di Nepi. A questo gruppo saranno aggregati anche tre ii giovani, della Juniores Nazionale, Flavio Paun (centrocampista) , Filippo Censi ( difensore), Pierre Ancillai ( attaccante).

Definito anche lo staff tecnico che collaborerà con Roberto Rambaudi. Allenatore in seconda ancora fiducia a Leonardo Spositi; lo stesso vale preparatore atletico Salvatore Comitogiovanni; preparatore dei portieri Morgan Croce. Come medico sociale è stata confermata per la terza stagione la dottoressa Celeste Cipriani, fisioterapista Fabio Zara.