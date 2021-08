Baldini (CI): “Mascherina fondamentale per fiere e mercati”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Fondamentale insistere sull’uso della mascherina anche in vista dell’apertura alle fiere del governo, opportunità importante per l’economia e per coloro che hanno sofferto lunghi periodi di chiusura. Occorre tuttavia garantire la sicurezza anche in questi luoghi. Sappiamo bene che rispettare il distanziamento è difficile e tantomeno le forze dell’ordine potranno riuscire a far rispettare le regole in un contesto ambientale di tale natura.

Anche il controllo del green pass sarà sicuramente difficoltoso per chi deve far rispettare le regole. Il virus continua a circolare e la mascherina rimane il presidio fondamentale per limitare la diffusione virale. In fondo l’utilizzo della mascherina costituisce un piccolo sforzo da parte di tutti per un bene comune come e’ la salute”.

Così in una nota la deputata di Coraggio Italia Maria Teresa Baldini.