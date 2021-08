Leonardo Bonucci: “Per me un murales a Viterbo come i miti…”

NewTuscia – VITERBO – Queste le parole di Leonardo Bonucci dopo la giornata a lui dedicata dalla città di Viterbo.

Una giornata passata nella mia città. Un’onorificenza che mi riempie il cuore e mi rende orgoglioso di essere viterbese.

Un murales che in genere viene dedicato alle leggende e invece riproduceva proprio me.

Lo stadio della mia città con tanti tifosi che erano lì solo per Me.

Un semplice GRAZIE non basta a descrivere le emozioni provate oggi, vissute intensamente grazie a tutti coloro che hanno reso possibile una giornata così.

Questa giornata per Me è un punto di partenza e che possa essere d’ispirazione ai tanti bambini che ho visto oggi salutarmi con gli occhi pieni di gioia.

I successi più grandi si costruiscono giorno dopo giorno, senza mai mollare.

Perché quei sacrifici un giorno ti regaleranno delle emozioni uniche.

Unica come questa estate. Uniche come un tricolore che sventola insieme ad una bandiera gialloblù.

❤️ GRAZIE. 🇮🇹🟡🔵