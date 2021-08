Ladispoli Street Food, iniziato il countdown per la 6 giorni

NewTuscia – LADISPOLI – E’ iniziato il countdown per la 6 giorni dedicata al divertimento da strada a Ladispoli. Ladispoli torna, da martedì a domenica ferragosto, ad essere la capitale dello street food e del divertimento. Dal 10 al 15 Agosto i colori ed i sapori del TTS Food invaderanno una delle località più conosciute del litorale laziale dove verrà allestito il più grande ristorante sotto le stelle. All’interno di Piazza Rossellini, nel cuore di Ladispoli, 20 Street Chef posizionati a cerchio trasformeranno la Piazza nel più grande ristorante all’aperto di tutto il litorale Laziale.

Sarà possibile scegliere il proprio menù tra un’infinità di ghiottonerie, dolci e salate per un viaggio gastronomico da non perdere. Per questa settimana TTSfood ha preparato un Menù incredibile, semplicemente il meglio della cucina oin the road. Gli Street Chef a bordo delle loro ApeCar, FoodTruck e Stand Cucina daranno vita ad un evento assolutamente imperdibile. Proporranno ricette gourmet preparate al momento per una sei giorni all’insegna del sano divertimento, presentando il meglio della cucina tradizionale, ma strizzando l’occhio anche ad alcune cucine estere. Cucine on the road, musica d’intrattenimento, luci scenografiche, sano relax, spettacoli ed attività per i più piccoli trasformeranno Ladispoli per sei giorni no stop dalle 17 alle 24 in un villaggio pieno di festa e di cose buone da mangiare.

Protagonista dell’evento più gustoso dell’estate 2021 il buon cibo, realizzato con materie prime, selezionate con cura per le esigenze di tutti. Preparazioni sfiziose, vegane, classici della tradizione e novità gastronomiche. Sapori delicati, dolci raffinati e piatti per i palati più esigenti e coraggiosi. Antipasti e finger food appetitosi. Primi piatti commoventi. Secondi di ottima carne scelta o di freschissimo pesce. Panini da far girare la testa, verdure e spezie particolari per un trionfo assoluto di gusto. Un’ esclusiva TTS Food, dal più antico birrificio artigianale bavarese la birra firmata Landshuter Brauhaus una birra Cruda e non filtrata, una vera eccellenza. La novità di quest’anno è Bollicine, uno stand che proporrà ottimi aperitivi a base di prosecco, e gustosi cocktail estivi. Non solo street food, durante i 6 giorni, la compagnia del CIRCUS VILLAGE, con i suoi artisti di strada e circensi vi stupiranno con tanti spettacoli e performance. Il Typical Truck Street Food sta preparando l’evento nei minimi dettagli per il divertimento di tutta la famiglia.

Da giovedì 10 Agosto a domenica 15 agosto, dalle 17:00 alle 24:00

INGRESSO CON GREEN PASS

Ricordiamo a tutti i partecipanti che all’interno dell’evento troverete gel igienizzante per mani, personale qualificato, segnaletica e indicazioni sulle normative. Tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati costantemente. Dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro, a meno che non siate dello stesso nucleo famigliare.

