Green pass, Baldini (CI): “No tamponi gratis a chi non si vaccina”

NewTuscia – ROMA – “Lo Stato permette a tutti di vaccinarsi gratuitamente ma chi non lo vuole fare non dovrebbe avere tamponi gratis.”

“La gratuità dei tamponi é corretta per tutti coloro che non hanno potuto vaccinarsi per motivi indipendenti dalla propria volontà o per tutte le persone che hanno patologie e non possono sottoporsi a vaccinazione. Il vaccino sappiamo che e’ un atto indispensabile se vogliamo controllare ed eliminare il virus. Non e’ più accettabile dopo così tanti morti non ascoltare la scienza e le indicazioni governative che oramai chiedono la determinazione e la responsabilità di tutti i cittadini finalizzate a rispettare le regole. Distanziamento, mascherine e vaccini sono attualmente le uniche armi che abbiamo la cui efficacia e’ scientificamente provata” conclude.