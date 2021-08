La Viterbese batte per 2-0 la Roma Primavera grazie agli acuti del neo acquisto D’Ambrosio e Simonelli

Maurizio Fiorani

NewTuscia – CANEPINA – La Viterbese supera per 2-0 i giallorossi della Roma-Primavera di Mr.De Rossi, un teste molto positivo che ha messo in evidenza il buon stato di forma della compagine gialloblù, apparsa più in palla rispetto alla precedente amichevole con l’Arezzo.

Subito in evidenza il neo acquisto D’ambrosio difensore centrale esperto ex Sambenedettese ed Siena che ha preso le redini della difesa gialloblù, segnando

subito una rete.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

ROMA Greco; Evangelisti [C], Morichelli (C) (76′ Bianchino), Feratovič (65′ Dicorato); Bouah (65′ Louakima), Pezzella (59′ Di Bartolo), Tahirović, Olivares

(65′ Rocchetti); Riccardi (59′ Cassano); Voelkerling Persson (46′ Satriano), Afena-Gyan (65′ Logrieco). Mr.De Rossi

VITERBESE: Daga (59′ Bisogno); Fracassini, D’Ambrosio (C) (61′ Marenco), Van der Velden (61′ Camilleri), Ricchi (76′ Ricci); Calcagni, Megelaitis (59′ Adopo), Zanon (46′ Fedel); Errico, Luan Capanni (46′ Murilo [C]), Simonelli (71′ D’Uffizi). Mr. Dal Canto

Arbitro. Claudio Petrella della Sezione di Viterbo.

Assistenti: Amir Salama ed Andrea Terza di Ostia Lido.

CRONACA DELLA PARTITA

La Roma Primavera in avvio di gara mette alla frusta la difesa della Viterbese, i gialloblù scesi in campo senza Tassi e Volpicelli in attacco in quanto

in non perfetta forma fisica, subiscono le rapide manovre della Roma-Primavera.

Al 15° l’attaccante della formazione giallorossa Afena Gyan per poco con un pallonetto non beffa il portiere della Viterbese Daga, il pallone esce di poco

fuori.

Al 25° la Viterbese si scuote con una bella azione del giovane brasiliano Capanni, che serve in modo magistrale Errico che conclude in porta, la sua

conclusione viene respinta dall’estremo difensore giallorosso Greco.

Al 28° la formazione gialloblù perviene al vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Calcagni, che serve D’Ambrosio che irrompe e mette

in rete.

La prima frazione di gioco termina con la Viterbese in vantaggio 1-0.

Nella ripresa poche le sostituzionineffettuate da Mr.Dal Canto, escon Zanon e Capanni al loro posto entrano in campo Murilo e Fedel .

Al 50° è proprio l’attaccante Murilo che impegna severamente con un colpo di testa il portiere giallorosso, ma il raddoppio della Viterbese è nell’aria.

AL 51° Arriva la rete del definito 2-0 con Simonelli che servito in modo preciso da Fracassini entra in area e batte in uscita il portiere della Roma-Primavera per il 2-0 dei gialloblù.

La Viterbese controlla la gara portando in porto la vittoria.