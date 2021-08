Deposito di rifiuti elettronici in fiamme, incendio a Montalto di Castro

Matteo Menicacci

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Si è sviluppato nella giornata di ieri, interessando un’area adiacente alla centrale termoelettrica di Montalto di Castro, nella zona industriale Località Due Pini, un incendio. È intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Tarquinia, coadiuvata da quella di Viterbo. L’incendio ha coinvolto il deposito esterno di una ditta che fa smaltimento e recupero di materiale elettrico, tenendo impegnate le due squadre per circa due ore. Le fiamme hanno interessato circa 240 tonnellate di poliuretano. Sul posto hanno operato 10 unità di personale, un mezzo pesante, un autobotte, il carro per gli interventi a rischio nucleare, chimico, biologico e il carro per la protezione per le vie aree. Per il rifornimento idrico hanno operato, in simbiosi con i reparti dei VF, alcune unità della protezione civile. È stata anche richiesta la presenza dei carabinieri e dell’agenzia regionale per la protezione ambientale.