Vallerano, riparazione “straordinaria” per Talete SpA

NewTuscia – VALLERANO – Nella giornata di lunedì 9 agosto sarà realizzato un intervento di riparazione straordinaria all’acquedotto civico di Vallerano. Per loccasione sarà interrotto il flusso idrico in alcune vie del comune: via Palmiro Togliatti, piazza Liberazione, via Nenni, via Einaudi, via Salvemini, via Giovanni XXIII, via Vignano, via Marie Curie, via Salvador Allende, via sette fratelli Cervi, via Don Minzoni.