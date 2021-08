Leonardo Bonucci allo stadio Rocchi dopo la cerimonia in consiglio comunale

L’assessore allo sport De Carolis: “La città può salutare il suo campione”

Tutte le info sul sito Us Viterbese 1908

NewTuscia VITERBO – In occasione della visita a Viterbo del concittadino campione d’Europa Leonardo Bonucci, lunedì 9 agosto alle ore 18, dopo la consegna dell’onorificenza cittadina al calciatore viterbese a Palazzo dei Priori, chiunque lo desideri potrà assistere gratuitamente alla festa organizzata per lui allo stadio “Enrico Rocchi”. L’evento si svolgerà nel massimo rispetto delle vigenti normative anti COVID. Lo ricorda l’assessore allo sport Marco De Carolis.

Per l’ottenimento dei titoli di ingresso e per le modalità di accesso al “Rocchi” si invita a consultare tutte le informazioni riportate sul sito internet della Us Viterbese 1908 https://usviterbese.it/