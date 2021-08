Green Pass: Baldini (CI), forze dell’ordine nessun problema parlamentari si

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Le forze dell’ordine non hanno mai avuto nessun problema col green pass. Sono stati tra i primi a poter accedere ai vaccini e si sono vaccinati tutti. Lo hanno fatto per il

loro grande senso di responsabilità, non tanto personale quanto collettivo, perchè sono le forze dell’ordine che da sempre garantiscono un servizio ai cittadini e questo non poteva essere interrotto. Per evitare di ammalarsi e di interrompere il loro prezioso lavoro era necessario mettersi a riparo vaccinandosi. Come è possibile invece che in Parlamento non ci sia ancora l’obbligatorieta’ al green pass e quindi alla vaccinazione dei deputati che dovrebbero essere un esempio per il paese?” Lo scrive in una nota Maria Teresa Baldini deputato di coraggio Italia.

“Il Parlamento e’ il luogo principale di lavoro da cui derivano tutti gli altri. Cosa hanno di diverso i parlamentari dal punto di vista vaccinale rispetto agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine? “ conclude Baldini.