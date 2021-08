SeedTalent: il bando competitivo per promuovere il talento nella ricerca presso Unitus

NewTuscia – VITERBO – Unitus ha emesso un bando rivolto a ricercatori di talento di tutto il mondo che, all’inizio della carriera,vogliano approfondire le proprie competenze e acquisire nuove esperienze a supporto dello sviluppo di progetti di ricerca presso i sei dipartimenti dell’Ateneo viterbese.

“Un aspetto fondamentale della strategia di ricerca e innovazione del nostro Ateneo -afferma Stefano Ubertini rettore dell’Università della Tuscia- è la valorizzazione e l’attrazione di talenti. Il bando ‘SeedTalent’ @ UNITUS Grants è una straordinaria opportunità che mette a disposizione specifici finanziamenti per l’attribuzione di 8 postdoctoral fellowships nei tre macrosettori di ricerca ERC (European Research Council): Scienze della vita; Scienze fisiche e ingegneria; e Scienze sociali e umanistiche”.

“Attraverso questo bando, intendiamo confermare il nostro impegno nel promuovere la ricerca di alto livello e rafforzare l’attrattività per i ricercatori di talento- ha detto Antoine Harfouche, delegato del Rettore all’Attrazione e Valorizazzione di Talenti-.

L’empowerment del talento all’interno di Unitus è un fattore chiave che fornisce un vantaggio competitivo; in tal senso, la nostra Università è al lavoro per costruire un ecosistema di ricerca che favorisca non solo lo sviluppo dei ricercatori di talento ma anche il successo con una nuova capacità di creare soluzioni” Una delle finalità di questo programma è quella di rimanere in gara nell’inesauribile corsa al rinnovamento a livello nazionale ed europeo.

Il bando è disponibile a questo indirizzo:

http://www.unitus.it/it/unitus/competitive-recruitment-program/articolo/assegni-seedtalent