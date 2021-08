Valentano. Approvata la riduzione della tariffa TARI in favore delle utenze

NewTuscia – VAENTANO – L’amministrazione Comunale ha approvato nuove e ulteriori riduzioni a favore delle utenze per la tariffa TARI, individuando una diminuzione progressiva per le attività che sono state maggiormente colpite dalla pandemia quest’anno.

In particolare sono stati stanziati oltre 30.000 euro per assicurare a bar, ristoranti, B&B e pizzerie una riduzione tariffaria del 70%, oltre ad una diminuzione del 50% per parrucchieri, estetisti e attività analoghe, del 10% anche per i settore alimentare e del commercio ortofrutticolo.

Sono state ridotte del 50% le tariffe applicate per le superfici espositive e del 40% quelle adottate per gli studi professionali e le attività commerciali in genere.

Ad esempio, un bar che a titolo di TARI avrebbe dovuto versare 631,92 euro, beneficiando di questa riduzione, si troverà a pagare 189,38 euro.

È stata inoltre adottata una riduzione pari all’80% della tariffa per le utenze che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto all’annualità precedente, diminuzione che potrà essere richiesta e certificata direttamente dagli operatori economici interessati.

Sono state ancora confermate le riduzioni per le utenze domestiche, oltre alla diminuzione del 10% per chi ha avviato il compostaggio dei propri scarti organici. Sono state assicurate anche tutte le misure di sostegno per chi vive particolari situazioni di difficoltà economica, come l’opportunità di rateazione.

“Non posso che ringraziare la Giunta, i Consiglieri comunali, l’Ufficio Tributi e la Ragioneria” ha dichiarato il Sindaco Stefano Bigiotti “per l’impegno e il lavoro svolto nel dare attuazione ad un indirizzo chiaro che l’amministrazione si era prefissata: quello di assicurare il maggior sostegno possibile a tutti i cittadini nel momento complesso che stiamo attraversando. Con questo provvedimento l’Amministrazione ancora una volta vuole dimostrare la propria vicinanza alle famiglie valentanesi e alle imprese del territorio, assicurando a tutte le attività commerciali un supporto concreto e fattuale”.

Il Gruppo Consiliare

Cambia Valentano