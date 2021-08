Rimane folgorato mentre taglia una pianta

NewTuscia – BAGNOREGIO – “È deceduto un uomo nel territorio di Bagnoregio mentre stava eseguendo un lavoro di sistemazione nel giardino di una privata abitazione. La vittima è di Viterbo, i carabinieri di Bagnoregio guidati dal Comandante Panico sono intervenuti prontamente e stanno facendo le verifiche del caso. Alla famiglia della vittima porgo le mie più sentite condoglianze. Non chiedetemi altro perché non posso fornire altre informazioni che tra l’altro, come ho già detto, sono in fase di verifica e verranno gestite dal magistrato competente.”

Le parole del sindaco di Bagnoregio Luca Profili per fare fronte alle numerose chiamate di persone che chiedevano un chiarimento della situazione, almeno per quanto possibile.

Questa mattina, intorno alle 12.00 un uomo di 59 anni è rimasto folgorato mentre tagliava una pianta nel giardina di un’abitazione a Bagnoregio. per cause ancora da appurare, Giovanni Fetoni, avrebbe toccato il cavo della media tensione ed è rimasto folgorato.

Sul posto i carabinieri della stazione di Bagnoregio e i sanitari 118.