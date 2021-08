Green Pass, Baldini (CI): basta situazioni ambigue in parlamento

“Faccio un appello ai questori della camera affinché il green pass sia reso obbligatorio nell’aula di Montecitorio”. Lo afferma Maria Teresa Baldini, deputata di Coraggio Italia

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Finalmente- aggiunge- anche l’opposizione dopo tanto caos ha capito l’importanza della vaccinazione. Il parlamento deve essere da esempio per tutta l’Italia: chi parla a nome dei cittadini che gli hanno dato il mandato di amministrare deve essere coerente a ciò che richiede alla popolazione di fare. Del resto i palazzi del parlamento sono luoghi chiusi come lo sono i ristoranti o le sale cinematografica. Cosa hanno di diverso i parlamentari nella diffusione del virus rispetto agli altri cittadini? Come è possibile ancora oggi perdere tempo con situazioni ambigue come quella di dire sì al green pass obbligatorio al ristorante della Camera e no al green pass nelle aule parlamentari?”.