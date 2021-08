“I viaggi dell’arte” è Festival di rilevanza nazionale. Parola del Ministero della Cultura

NewTuscia – RONCIGLIONE – Un successo annunciato. E ora, anche premiato. Il festival “I viaggi dell’arte”, alla sua XIII edizione ospitato e sostenuto nella stagione estiva 2021 dal Comune di Ronciglione, è stato riconosciuto dal Ministero della Cultura come Festival di rilevanza nazionale attraverso il FUS, ovvero il Fondo unico dello spettacolo. Per la cronaca “I viaggi dell’arte” nasce da un’idea di Artenova e, dal 2 luglio al 28 agosto ha come palcoscenico il parco comunale “Don Pacifico Chiricozzi”.

Nel corso dei due mesi di programmazione si stanno susseguendo dodici spettacoli i cui contenuti spaziano dalla commedia al dramma, dalla prosa alla musica, dal circo teatro ai testi classici, per tacere dello spazio riservato agli autori moderni, così da soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico eterogeneo e al fine di offrire a tutti forti e intense emozioni. Il calendario, invitante e ricco, presenta in locandina anche personaggi noti al grande pubblico. Tra questi Corrado Tedeschi, Gaia De Laurentis, Tullio Solenghi. La direzione artistica è affidata a Gino Auriuso.