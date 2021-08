Soriano nel Cimino, in arrivo la prima edizione di “100 metri d’Amore per gustare insieme la Vita”

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Prelibatezze gastronomiche, musica, cultura e salute. Un’iniziativa organizzata dalla Associazione Donna Donna Onlus con la ProLoco ed il patrocinio del Comune di Soriano nel Cimino, e che sarà realizzata grazie al supporto delle associazioni locali e delle attività commerciali.

L’originale evento è in programma per lunedì 9 agosto, dalle 19.00 alle 23.30, e mira a coinvolgere grandi e bambini con attività diverse e interessanti. Si inizierà alle ore 19:00, in piazza Marconi, quando gli abili pizzaioli locali e quelli provenienti da tutta l’Italia dell’associazione “Pizzaioli uniti si vince” inizieranno ad impastare e sfornare prelibatissime pizze. Sarà possibile gustare la pizza da asporto, oppure cenare sotto le stelle in piazza Vittorio Emanuele II.

Alle ore 21:00 la grande piazza si animerà con le note musicali della banda musicale di Soriano nel Cimino. Per concludere al meglio la serata, infine, dalle ore 21:30 alle 23:30, il suggestivo castello Orsini ospiterà tutti gli appassionati per ammirare il cielo stellato aspettando la notte di San Lorenzo. L’evento vedrà la preziosa collaborazione dell’associazione culturale “Estrellas y Planetas” con la spiegazione dei professori Francesco D’Alessio e Riccardo Leoni.

“Questo importante evento nasce all’interno della campagna di prevenzione e informazione ‘Deve vincere la vita’. – fanno sapere gli organizzatori – Una manifestazione per fare informazione sui disturbi alimentari e promuovere la salute del corpo e dell’anima. Ci teniamo a ringraziare di cuore tutte le attività commerciali, e di ristorazione, che stanno fornendo un contributo importante per la realizzazione della manifestazione. Un ringraziamento particolare, infine, all’associazione “Fatine del sorriso”. Invitiamo tutti a partecipare a questo evento – concludono – che riesce a coniugare la promozione della salute, e di uno stile di vita corretto, con la buona cucina, la musica ed il divertimento”.