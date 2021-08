Marisa Laurito nel concerto spettacolo a Ferento

NewTuscia – VITERBO – Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, Marisa Laurito torna nell’antico teatro romano di Ferento mercoledì 4 agosto (ore 19.30), con lo spettacolo “Ebony and Yvory. Nuie simmo do’ Sud”, accompagnata dal maestro Marco Persichetti, per la 56esima stagione estiva di Ferento – “Tramonti in scena”. Un concerto-spettacolo dedicato alla cultura, all’arte, alla bellezza dei Sud del mondo.

Un concerto esuberante, vitale, divertente, creativo, colto come il Sud. Ha come protagonisti due artisti molto diversi tra loro, che hanno avuto nella loro carriera grandi successi e differenti percorsi, ma che sono uniti in questo concerto-spettacolo dalla stessa travolgente energia e ironia: Marisa Laurito e Timothy Martin racconta l’umore e la passione della gente del Sud attraverso un viaggio nella musica. Una straordinaria musica che accomuna e ha reso famose ed eterne canzoni, capolavori napoletani, spagnoli e sudamericani.

Uno spettacolo che viaggia sull’eterno e affascinante tema dell’amore e non solo. Un concerto in cui si divertono i protagonisti e che fa divertire il pubblico, che viene spesso coinvolto nelle improvvisazioni di Marisa Laurito, accompagnata da uno straordinario cantante solista, Timothy Martin e dal maestro Marco Persichetti, artisti molto apprezzati nel mondo della musica.

Marisa Laurito ritorna sulla scena della musica napoletana in veste di chansonnier e tra una canzone e una butade, dialoga, improvvisa e appassiona il pubblico cantando insieme a Timothy Martin e interpretando successi internazionali oltre alle canzoni napoletane, che sono nel cuore di tutti.

Uno spettacolo gioioso e senza tempo che nasce dalla voglia di cantare un mondo che non morirà mai, quello dei sentimenti veri, delle emozioni e che continuerà a far sognare nuove generazioni grazie alle fantastiche melodie senza tempo. E il risultato di questa armonia e vitalità lo fa diventare uno spettacolo di travolgente intrattenimento.

FERENTO 2021 – 56esima STAGIONE TEATRALE ESTIVA – TRAMONTI IN SCENA

Organizzazione: Consorzio Teatro Tuscia

Direzione artistica: Patrizia Natale

