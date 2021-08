Nuovo corso di Laurea al “Deim” di Viterbo per i futuri commercialisti

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Accogliamo con vero piacere la notizia che dall’anno accademico 2021/22, il DEIM ha profondamente innovato l’offerta formativa triennale del corso di Economia Aziendale, inserendo un curriculum denominato Professione e consulenza aziendale all’interno dei propri corsi di laurea.

Il Corso di Laurea oltre ad offrire una formazione coerente alle esigenze di una ampia gamma di imprese private (industriali, commerciali e finanziarie), di amministrazioni pubbliche sarà anche propedeutico alle attività professionali libere a orientamento economico finanziario. Gli studenti possono infatti specializzare la preparazione scegliendo uno tra i curriculum di Management (erogato sia nella sede di Viterbo che in quella di Civitavecchia), Banca e finanza (erogato nella sede di Viterbo), Professione e consulenza aziendale (erogato nella sede di Viterbo) e Economia del mare e del commercio internazionale (erogato nella sede di Civitavecchia).

L’innovazione più recente apportata all’offerta formativa è stata la creazione del curriculum di Professione e Consulenza Aziendale. Prendiamo atto con piacere che il Dipartimento che da sempre riconosce l’importanza dello sbocco legato alla professione dell’Esperto Contabile e successivamente del Dottore Commercialista, ha, a tal fine, previsto che le competenze minime richieste dalle Convenzioni Nazionali e locali siano acquisite in tutti i percorsi di studi triennali, i laureandi potranno infatti svolgere i primi sei mesi di tirocinio obbligatorio prima della laurea in forza di una convenzione sottoscritta tra i due enti. Allo stesso tempo, il Dipartimento ha deciso di creare, con il nuovo curriculum, un programma di studi ad hoc che, integrando le tematiche aziendali e giuridiche e approfondendo gli aspetti specialistici delle professioni amministrativo-contabili e della consulenza del lavoro, offre ai laureati un profilo fortemente orientato alla professione e alla consulenza aziendale.

Il nuovo curriculum, ci ha visto parte attiva già in fase di progettazione e di stesura dei programmi, in quanto il Dipartimento ha coinvolto l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Viterbo valutando le esigenze e le competenze richieste, il corso è destinato a fornire agli studenti che vorranno intraprendere la libera professione le conoscenze più avanzate delle problematiche aziendali, sempre più interessate da innovazioni di settore, di mercato, di normativa e di tecnologia.

Le professioni sono in forte evoluzione e necessitano di laureati in grado di cogliere le sfide e i cambiamenti attualmente in atto nel mondo della consulenza aziendale, che sta richiedendo competenze multidisciplinari, capacità di lavorare in gruppo e di supportare le decisioni ad ogni livello delle organizzazioni nelle quali i laureati si troveranno ad operare.

Odcec Viterbo

Presidente Marco Santoni