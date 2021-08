Unitus, da oggi aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2021-2022

NewTuscia – VITERBO – A partire da oggi 2 agosto gli studenti possono iscriversi ai corsi di laurea dell’Università della Tuscia. La procedura si può fare completamente online secondo le istruzioni riportate alla pagina web http://unitusorienta.unitus.it/come-accedere.

L’Ateneo viterbese si presenta al via del nuovo anno accademico con 19 corsi di laurea triennale, 21 di laurea magistrale e 2 a ciclo unico quinquennale; un’offerta formativa che copre molti ambiti delle scienze umane, socio-economiche e tecnico-scientifiche. Tutti i dettagli sono reperibili nel sito web dell’Ateneo e nella nuova App UnitusOrienta che riportano anche tutte le altre informazioni utili ai futuri studenti per affrontare al meglio il nuovo anno accademico.

L’Ateneo ha già confermato la presenza in aula degli studenti nel primo semestre dell’anno accademico 2021/2022, mantenendo comunque la trasmissione in diretta streaming di tutte le lezioni attraverso la piattaforma informatica dell’Ateneo. Le attrezzature multimediali di cui si è dotata l’Università della Tuscia lo scorso anno consentiranno una didattica digitalmente aumentata: gli studenti potranno seguire le lezioni in presenza o a distanza, con la possibilità di interagire con il docente e gli altri studenti presenti in aula o collegati da remoto.

Importanti le novità relative alla disciplina delle tasse che prevede un ulteriore allargamento della no-tax area fino ad un ISEE familiare inferiore o uguale a 24.000 euro e livelli di contribuzione diversificati per merito e reddito. Sono previste anche borse di studio per studenti meritevoli o in condizioni di disagio, cumulabili con le agevolazioni sulla contribuzione, nonché opportunità di collaborazioni studentesche e tutoraggi.

Ed è ancora possibile presentare domanda per avere un tablet in comodato gratuito.

È importante ricordare che le matricole, per perfezionare l’iscrizione, devono sostenere un test di ingresso, diversificato per le diverse aree disciplinari a cui afferiscono i corsi di laurea. I prossimi test di ingresso sono fissati il 4 agosto e il 7, 8 e 9 settembre in occasione dell’Open Day.