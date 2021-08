Sanità, il dott. Pasquale Raia premiato in Consiglio regionale del Lazio

NewTuscia – ROMA – Nel pomeriggio di giovedì 29 luglio, il dott. Pasquale Raia è stato premiato in Consiglio regionale del Lazio, in rappresentanza di tutta la struttura da lui guidata, per i risultati straordinari che sta ottenendo, in termini di somministrazioni di dosi di vaccino anti Covid19, l’hub vaccinale di via Trapani a Ladispoli.

Aperto da maggio, nel centro di Ladispoli sono state somministrate finora oltre venticinquemila dosi di vaccino. Una struttura, questa, molto efficiente che viene raggiunta dai cittadini di tutta la provincia di Roma, e che è composta interamente da personale formato che opera a titolo volontario. “È motivo di orgoglio per me ricevere questo riconoscimento, che condivido con le persone con cui lavoro quotidianamente”, ha affermato il dott. Raia a margine della premiazione. “Il centro di via Trapani – ha spiegato – insieme ad altre strutture collocate sul territorio regionale, ha dato e sta dando un notevole contributo alla campagna vaccinale messa in atto dalla Regione Lazio. Ora è importante continuare e non fermarsi. Garantiremo lo stesso impegno anche nelle prossime settimane”.

A consegnare la targa celebrativa al dottore sono stati il Consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei, vicepresidente della commissione Sanità alla Pisana, e l’Onorevole Andrea Ruggieri, Deputato di Forza Italia.