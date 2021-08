“EtruSCO”, al via il progetto di valorizzazione del sito Unesco di Tarquinia e Cerveteri

Si parte il 7 agosto, con le visite guidate al Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, agli scavi di Castrum Novum a Santa Marinella – Torre Chiaruccia, e alla Necropoli della Banditaccia di Cerveteri

NewTuscia – TARQUINIA – Convegni, conferenze, visite guidate, degustazioni, laboratori didattici e presentazioni di libri. Due mesi di eventi e iniziative, tra agosto e settembre, dedicati alla valorizzazione e promozione culturale del sito Unesco delle necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri e dei loro territori. Tutto questo è il progetto “EtruSCO”, al via il 7 agosto, promosso dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia, con il Comune di Tarquinia, in collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite e dell’Associazione ArcheologicaMente onlus, e con il contributo economico della Regione Lazio.

Il progetto prevede la collaborazione di professionisti di settore e associazioni. Le conferenze saranno tenute da studiosi in capo alle soprintendenze, docenti universitari e archeologi. Molte delle iniziative previste consentiranno di godere anche dei beni ambientali del comprensorio delle Città d’Etruria, luoghi dove l’interazione tra l’uomo e l’ambiente, nel corso dei secoli, ha plasmato paesaggi d’inestimabile bellezza, quali quelli che si possono godere dal Pianoro della Civita e dalla necropoli dei Monterozzi di Tarquinia, dal Parco archeologico di Vulci, dal Parco di Veio, dalle necropoli dell’Etruria interna (Parco di Marturanum, Blera) e sulla costa tirrenica (Pyrgi, Castrum Novum).

Il calendario del progetto “EtruSCO” sarà inaugurato il 7 agosto con le visite guidate alla Necropoli della Banditaccia di Cerveteri, alle ore 9 (numero massimo di partecipanti 20); al Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, alle ore 17 (numero massimo di partecipanti 20); agli scavi di Castrum Novum a Santa Marinella – Torre Chiaruccia, alle ore 18,30 (numero massimo di partecipanti 30). Due le visite guidate in programma l’8 agosto: alla Necropoli del Calvario a Tarquinia, alle ore 9 (numero massimo di partecipanti 20), e alla Necropoli della Banditaccia a Cerveteri, alle ore 17 (numero massimo di partecipanti 20).

“Con il progetto, frutto di un grande lavoro di squadra, il patrimonio archeologico etrusco diventa motivo di esperienza per la valorizzazione e la promozione culturale e turistica – sottolineano i promotori di EtruSCO –. Ogni settimana sarà ricca di appuntamenti che accostano arte, territorio e natura, con l’obiettivo di far conoscere e apprezzare le straordinarie testimonianze di questo antico popolo a un pubblico sempre più ampio”.

Le iniziative in calendario sono gratuite e nel rispetto delle norme anticovid. Per i musei, i parchi archeologici e le necropoli il biglietto d’ingresso è a carico del visitatore. Le prenotazioni dei singoli eventi saranno gestite tramite gli infopoint di Tarquinia (tel. 0766 849282, email info.turismo@tarquinia.net) e Cerveteri (tel. 353 4107535, email pitcerveteri@gmail.com). Il calendario e i contatti utili per le prenotazioni degli eventi saranno fruibili anche tramite un QR code presente sul materiale pubblicitario.

PROGRAMMA

AGOSTO 2021

Tarquinia (Tarch(u)na)

Sabato 7 agosto ore 17:00 – Visita guidata Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia (max 20 partecipanti)

Domenica 8 agosto ore 9:00 – Visita guidata alla Necropoli del Calvario (max 20 partecipanti)

Martedì 10 agosto ore 17.30 – Laboratorio didattico “Etruscando: lo scavo archeologico” alla Necropoli del Calvario (max 20 partecipanti)

Mercoledì 11 agosto ore 17.30 – Laboratorio didattico “Etruscando: il restauro dei reperti archeologici” Necropoli del Calvario (max 20 partecipanti)

Giovedì 12 agosto ore 17.30 – Laboratorio didattico “Etruscando: Plasmare l’argilla, come Vulca” Necropoli del Calvario (max 20 partecipanti)

Giovedì 12 agosto ore 21:30 – Conferenze “Gli Etruschi e il mare”

Carlo Casi (Parco Archeologico di Vulci), “Le recenti ricerche e scoperte a Vulci” Piazzale Europa, Lizza della Torre di Dante

Venerdì 13 agosto ore 17.30 – Laboratorio didattico “Etruscando: riproduzione delle pitture tombali” Necropoli del Calvario (max 20 partecipanti)

Giovedì 19 agosto ore 21:30 – Conferenze “Gli Etruschi e il mare”

Sergio Anelli (S.T.A.S.), “Il mare degli Etruschi” Tarquinia Piazzale Europa, Lizza della Torre di Dante

Sabato 21 agosto ore 9.00 – Visita guidata al Parco archeologico di Vulci (max 30 partecipanti)

Domenica 22 agosto ore 9.00 – Visita guidata al Museo Archeologico della Badia e alla Tomba François (max 15 partecipanti)

Giovedì 26 agosto ore 21.30 – Conferenze “Gli Etruschi e il mare”

Lucio Fiorini (Università di Perugia), “Il porto etrusco di Gravisca” Tarquinia Piazzale Europa, Lizza della Torre di Dante

Venerdì 27 agosto ore 17.00 – Degustazioni “A tavola con gli Etruschi” – a cura di Vittoria Tassoni cuoca dell’Alleanza

Slow Food. Necropoli del Calvario (max 30 partecipanti)

Venerdì 27 agosto ore 19:30 – Spettacolo dei Ludi Scaenici. Necropoli del Calvario (max 90 partecipanti)

Sabato 28 agosto ore 17:00 – Visita guidata alla Necropoli rupestre di Norchia (max 30 partecipanti)

Domenica 29 agosto ore 17.00 – Visita guidata al Santuario etrusco dell’Ara della Regina con il tour virtuale in 3D dei templi arcaici a cura di Architutto Designer’s (max 30 partecipanti)

Martedì 31 agosto ore 17.30 – Laboratori didattici “Etruscando: lo scavo archeologico” Necropoli del Calvario (max 20 partecipanti)

Cerveteri (Caere)

Sabato 7 agosto ore 9.00 – Visita guidata alla Necropoli della Banditaccia (max 20 partecipanti)

Sabato 7 agosto ore 18.30 – Visita guidata agli scavi di Castrum Novum, Santa Marinella – Torre Chiaruccia (max 30 partecipanti)

Domenica 8 agosto ore 17.00 – Visita guidata alla Necropoli della Banditaccia (max 20 partecipanti)

Giovedì 12 agosto ore 21.15 – Francesca Ceci (Musei Capitolini di Roma) “Didone senza Enea: la vera storia della regina di Cartagine” Pyrgi- Castello di Santa Severa Cortile delle Barrozze

Sabato 14 agosto ore 18.30 – Visita guidata agli scavi di Castrum Novum, Santa Marinella – Torre Chiaruccia (max 30 partecipanti).

Giovedì 19 agosto ore 21.15 – Marco Anzidei (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia “I misteri del lago Albano tra archeologia e vulcanologia”) Pyrgi- Castello di Santa Severa Cortile delle Barrozze

Sabato 21 agosto ore 18.00 – Visita Guidata agli scavi di Castrum Novum, Santa Marinella – Torre Chiaruccia (max 30 partecipanti).

Giovedì 26 agosto ore 21.15 – Paolo Carafa (Università La Sapienza di Roma) Conferenza “Nuovi dati sulla casa di Augusto sul Palatino” Pyrgi – Castello di Santa Severa Cortile delle Barrozze

Sabato 28 agosto ore 18.30 – Visita guidata agli scavi di Castrum Novum, Santa Marinella – Torre Chiaruccia (max 30 partecipanti)

SETTEMBRE 2021

Tarquinia (Tarch(u)na)

Mercoledì 1 settembre ore 17.30 – Laboratori didattici “Etruscando: il restauro dei reperti archeologici” Necropoli del Calvario (max 20 partecipanti)

Giovedì 2 settembre ore 17.30 – “Etruscando: Plasmare l’argilla, come Vulca” laboratori didattici alla Necropoli del Calvario (max 20 partecipanti)

Venerdì 3 settembre ore 17.30 – “Etruscando: riproduzione delle pitture tombali” laboratori didattici alla Necropoli del Calvario (max 20 partecipanti)

Sabato 4 settembre ore 17:00 – Visita guidata alla Necropoli rupestre di Blera (max 30 partecipanti)

Domenica 5 settembre ore 17:00 – Visita guidata alla Necropoli rupestre di Barbarano – Parco Marturanum (max 30 partecipanti)

Giovedì 9 settembre ore 21.30 – Ciclo di Conferenze “Gli Etruschi e il mare”

Stephan Steingräber (Università di Roma TRE), “500 anni di pittura funeraria etrusca e tarquiniese (700-200 a.C.)”

piazzale Europa, Lizza della Torre di Dante

Venerdì 10 settembre ore 17:00 – Convegno di Studi “La riscoperta degli Etruschi nel XVIII secolo; il ruolo di Franciszek Smuglewicz”, in collaborazione con Associazione ‘Omnia Tuscia’, Ambasciata della Repubblica di Polonia e Istituto Polacco di Cultura a Roma

Palazzo Bruschi Falgari

Sabato 11 settembre ore 9:00 – Visita guidata al Parco archeologico di Vulci (max 30 persone)

Sabato 11 settembre ore 17:00 – Visita guidata agli scavi del Santuario emporico di Gravisca a cura di Lucio Fiorini (Università di Perugia) Lido di Tarquinia, Porto Clementino (max 30 partecipanti)

Domenica 12 settembre ore 9:00 – Visita guidata al Museo Archeologico della Badia di Vulci e Tomba François (max 15 partecipanti)

Domenica 12 settembre ore 17:00 – Visita guidata agli scavi del Complesso sacro-istituzionale sul pianoro della Civita a cura di Giovanna Bagnasco (Università di Milano)

Pianoro della Civita (max 30 partecipanti)

Venerdì 17 settembre ore 17:00 – conferenza a cura di Daniele Federico Maras (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale)

“La disciplina etrusca dell’osservazione del cielo” Palazzo Bruschi Falgari

Sabato 18 settembre ore 9:00 – Visita guidata alla Necropoli di Norchia (max 30 partecipanti)

Sabato 18 settembre ore 20:00 – Osservazioni Astronomiche “Etrusca disciplina: il ciclo lunare. Il templum celeste dall’Ara della Regina” in collaborazione con il Gruppo Astrofili “G. Galilei”. Ara della Regina, Pianoro della Civita (max 30 partecipanti)

Domenica 19 settembre ore 17:00 – Visita guidata al Santuario etrusco dell’Ara della Regina con il tour virtuale in 3D dei templi arcaici a cura di Architutto Designer’s, Pianoro della Civita (max 30 partecipanti)

Domenica 19 settembre ore 18:30 – “A tavola con gli Etruschi” degustazioni a cura di Vittoria Tassoni cuoca dell’Alleanza Slow Food, Ara della Regina, Pianoro della Civita (max 30 partecipanti)

Giovedì 23 settembre ore 16:00 – Visita guidata alla Domus del Mitreo sul Pianoro della Civita a cura di Attilio Mastrocinque (Università di Verona), Pianoro della Civita (max 30 partecipanti)

Sabato 25 settembre ore 9:00 – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Visita al Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia (max 20 partecipanti)

Sabato 25 settembre alle 17:00 – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Presentazione del volume “La domus del Mitreo a Tarquinia. Ricerche di archeologia dell’università di Verona”, volume I, a cura di Attilio Mastrocinque, Fiammetta Soriano, Chiara Maria Marchetti. Interverrà Giovanna Bagnasco Gianni, Palazzo Bruschi Falgari

Sabato 25 settembre ore 19:30 – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Spettacolo dei Ludi Scaenici. Necropoli del Calvario (max 90 partecipanti)

Domenica 26 settembre ore 9.00 – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Visita alla Necropoli del Calvario (max 20 partecipanti)

Domenica 26 settembre ore 10:00 – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Osservazioni astronomiche “Etrusca disciplina: il ciclo solare” in collaborazione con il Gruppo Astrofili “G. Galilei” Necropoli del Calvario, Monterozzi (max 20 partecipanti)

Cerveteri (Caere)

Dal 1° settembre al 30 settembre tutti i giorni dal lunedì al venerdì ore 10.00 e 15.00 Visite guidate agli scavi di Castrum Novum (max 30 partecipanti)

Giovedì 2 settembre ore 21.15 – Alessandra Sileoni (Società Tarquiniense d’Arte e Storia) “Proprietà imperiali lungo la costa tirrenica. Testimonianze dal territorio di Tarquinia” Pyrgi- Castello di Santa Severa, Cortile delle Barrozze

Sabato 4 settembre ore 9.00 – Visita guidata alla Necropoli della Banditaccia (max 20 partecipanti)

Domenica 5 settembre ore 9.00 – Visita guidata alla Necropoli della Banditaccia (max 20 partecipanti)

Domenica 5 settembre ore 10.00-11.00/12.00-15.00 – Visita guidata alla Necropoli del Laghetto alla Banditaccia (max 20 partecipanti)

Domenica 5 settembre ore 11.30/16:30 – Visita guidata alle Aquae Caeretanae, Cerveteri – Sasso (max 30 partecipanti)

Domenica 5 settembre ore 17:30 – Spettacolo dei Ludi Scaenici, Necropoli etrusca del Laghetto alla Banditaccia (max. 90 partecipanti).

Giovedì 9 settembre ore 21.15 – Laura M. Michetti, Barbara Belelli Marchesini, Alessandro Conti (Università di Roma “La Sapienza”) “Tra Caere e Pyrgi, ricerche in corso”, Pyrgi- Castello di Santa Severa, Cortile delle Barrozze

Sabato 11 settembre ore 9.00 – Visita guidata alla Necropoli della Banditaccia (max 20 partecipanti)

Sabato 11 settembre ore 10:00 – Visita guidata a Veio, Santa Marinella – Torre Chiaruccia (max 30 partecipanti)

Domenica 12 settembre ore 9.00 – Visita guidata alla Necropoli della Banditaccia (max 20 partecipanti)

Domenica 12 settembre ore 11.30/16:30 – Visita guidata alle Aquae Caeretanae, Cerveteri – Sasso (max 30 partecipanti)

Domenica 12 settembre ore 10.00-11.00/12.00-15.00 – Visita guidata alla Necropoli del Laghetto alla Banditaccia

(max 20 partecipanti)

Giovedì 16 settembre ore 21.15 – conferenza a cura di Barbara Davidde (Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo) “L’archeologia subacquea negli alti fondali: presentazione di alcuni casi di studio” Pyrgi- Castello di Santa Severa Cortile delle Barrozze

Domenica 19 settembre ore 10.00-11.00/12.00-15.00 – Visita guidata alla Necropoli del Laghetto alla Banditaccia

(max 20 partecipanti)

Domenica 19 settembre ore 11.30/16:30 – Visita guidata alle Aquae Caeretanae, Cerveteri – Sasso

(max 30 partecipanti)

Giovedì 23 settembre ore 21.15 – Conferenza Stefano Alessandrini (Centro Studi per il Patrimonio Culturale) “La Cerveteri perduta: tesori ceretani in esilio” Pyrgi – Castello di Santa Severa Cortile delle Barrozze

Domenica 26 settembre ore 10.00-11.00/12.00-15.00 – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Visita guidata alla Necropoli del Laghetto alla Banditaccia (max 30 partecipanti)

Domenica 26 settembre ore 11.30/16:30 – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio

Visita guidata alle Aquae Caeretanae, Cerveteri – Sasso (max 30 partecipanti)

Giovedì 30 settembre Convegno di Studi “Castrum Novum nel territorio etrusco di Cerveteri: storia e archeologia di una colonia romana nell’antico territorio ceretano” Intervengono: Flavio Enei (Museo Civico S. Marinella), Rossella Zaccagnini (Soprintendenza Archeologia e Belle Arti) Klara e Michal Preusz (Università West Boemia), Magda Vuono (Università West Boemia, GATC), Stefano Giorgi (Centro Studi Marittimi)

Santa Marinella – Sala Parrocchia di San Giuseppe, via della Libertà 19