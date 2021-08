Covid, controlli delle forze dell’ordine presso le attività commerciali e ricettive di Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – Si sono svolti lo scorso fine settimana i controlli delle forze dell’ordine presso le attività commerciali e ricettive di Tarquinia, con particolare attenzione alla località balneare del Lido e ai luoghi di maggior interesse e frequentazione, soprattutto da parte dei giovani.

Le verifiche effettuate non hanno rilevato situazioni di assembramenti o particolari criticità, si è comunque reso necessario dare delle prescrizioni affinchè questa ultima parte dell’estate 2021 si continui a svolgere in totale sicurezza e rispettando le misure relative al contrasto della diffusione del covid-19.

L’invito è quello di mantenere alta l’attenzione sia per quanto riguarda il rispetto dei protocolli in materia di igiene, pulizia e sanificazioni, sia per il controllo dei flussi e la gestione degli assembramenti.

Nonostante Tarquinia abbia solo ad oggi 10 casi accertati, per lo più turisti e non residenti, siamo consapevoli che un allentamento delle misure significherebbe tornare indietro con il rischio di dover apportare nuove restrizioni.

Alle forze dell’ordine, alle autorità competenti, ai volontari ed al personale sanitario che dall’inizio dell’epidemia lavorano senza sosta non può che andare tutto il nostro sostegno e il nostro grazie.