Coronavirus, D’Amato: “845 nuovi casi positivi (+65)”

NewTuscia – ROMA – Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi su quasi 11mila tamponi nel Lazio (-911) e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 845 nuovi casi positivi (+65), 4 decessi (RIFERITI A RECUPERI DI NOTIFICHE), i ricoverati sono 290 (+17), le terapie intensive sono 44 (+5) i guariti sono 211. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,9% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,8%. I casi a Roma città sono a quota 480. Restano stabili i tassi di occupazione in Area medica e Terapia intensiva, lontani da soglie di rischio, non assistiamo a criticità sulla rete ospedaliera. Resta assolutamente prioritario vaccinarsi e completare il percorso di vaccinazione.

Vaccini: nel Lazio oltre 6,8 milioni di dosi somministrate. Circa il 68% della popolazione adulta ha ricevuto due dosi di vaccino.

Lazio prima Regione in Italia ad essere in linea con le indicazioni del Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, relativamente alla soglia del 70% di adulti con iter vaccinale completato entro fine luglio.

Cluster Sant’Anastasia (Salto di Fondi): il campeggio è stato dichiarato zona gialla con ordinanza del sindaco di Fondi firmata su richiesta della Asl di Latina. L’ordinanza impone lo stop a tutte le attività, la chiusura delle piscine e l’obbligo di mascherina anche all’aperto. Tutti gli isolamenti dovranno essere confermati appena la Asl avrà effettuato i nuovi tamponi. Invitiamo tutti a sottoporsi ai test e ad aiutare gli operatori nell’attività di tracciamento.

Benemerenze a personale impegnato nel contrasto al Covid: oggi consegne San Camillo, al Policlinico Tor Vergata e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Nei prossimi giorni verranno consegnati anche ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di libera scelta e ai farmacisti che si sono distinti per l’impegno durante la Pandemia. Consegne già effettuate: Policlinico Umberto I, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Rieti, Viterbo, Latina, LazioCrea, Asl Roma 6, Ares 118, Policlinico Gemelli, Asl Roma 5, Frosinone, Ifo, Asl Roma 1 e Asl Roma 2. Riguarderà tutte le Asl, le Aziende Ospedaliere, gli IRCSS, i Policlinici universitari pubblici e privati.

Operazione Delta, vaccino itinerante, Programma in corso di aggiornamento:

– Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: 27 e 28 agosto, Rieti.

– Asl Frosinone: 29 luglio Colle San Magno.

– Asl Roma 5: 29 luglio, Rocca di Cave, Castel S. Pietro, Capranica, Vivaro Romano, Vallinfreda – 30 luglio, Pisoniano, San Vito Romano, Rocca Canterano – 31 luglio, Colleferro, Monterotondo (Mentana), Palestrina, Palombara Sabina, Tivoli, Rocca S. Stefano, Vicovaro, Roiate, Bellegra – 2 agosto, S. Gregorio, Casape, Poli, Marano Equo, Agosta – 3 agosto, Castel Madama, Fonte Nuova – 4 agosto, Sambuci, Ciciliano, Montecelio, Sant’Angelo Romano – 5 agosto, Mandela, Rocca Giovine, Camerata Nuova, Riofreddo – 6 agosto, Gallicano, Cervara di Roma, Arsoli.

– Asl Roma 6: 29 luglio, Ardea – Nuova Florida – 30 luglio, Castel Gandolfo – 31 luglio, Anzio, Marino – 1 agosto, Tor San Lorenzo – 2 agosto, Ariccia – 3 agosto, Monte Porzio Catone – 4 agosto, Ciampino – 7 agosto, Marino, Castel Gandolfo – 8 agosto, Torvajanica – 10 agosto, Lido dei Pini – 11 agosto, Marino – 12 agosto, Castel Gandolfo – 13 agosto, Frascati – 14 agosto Rocca di Papa – 15 agosto, Anzio – 17 agosto, Anzio – 19 agosto, Ardea Montagnano – 20 agosto, Castelgandolfo – 21 agosto, Frascati – 24 agosto, Castelgandolfo – 25 agosto, Ciampino – 26 agosto, Monte Porzio Catone – 27 agosto, Ardea – 28 agosto, Pomezia.

Asl Roma 1: 171 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: 191 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 3: 118 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 56 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 48 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Asl Roma 6: 122 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 139 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h:

Nella Asl di Frosinone si registrano 50 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Latina si registrano 57 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Rieti si registrano 20 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Viterbo si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.”

Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.