Talete spa prosegue i lavori per ottimizzare il sito di Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – In riferimento al cedimento della condotta verificatosi in via delle Repubblica nel comune di Civita Castellana il 21 luglio scorso, Talete Spa comunica che sono state posizionate, per contenere i disagi dell’utenza, tre autobotti, una in località la Penna, una a via Cavour e una a via Mengarelli.

In serata verrà installata una pompa di spinta per migliorare la situazione attuale della rete servita dal serbatoio Barco.

Infine nelle giornate di lunedì termineranno i lavori del pozzo Faleri che sarà posto in esercizio.

L’azienda si scusa per i disagi arrecati all’utenza.