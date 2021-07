Vetralla. Rifiuti, approvato atto di transazione tra Comune ed Ecologia Viterbo

NewTuscia – VETRALLA – Con una delibera, il Comune di Vetralla ha approvato nella giornata di ieri l’atto di transazione tra l’ente Comunale e la società Ecologia Viterbo S.r.l..

“Mediante questo atto – dichiara il vicesindaco Sandro Costantini – il Comune e i cittadini potranno risparmiare circa 250 mila euro. Una cifra che sarà detratta, in accordo con la stessa Ecologia Viterbo S.r.l., dalla somma dovuta alla società in seguito all’aumento del costo del conferimento dei rifiuti in discarica. Questo importante obiettivo è stato reso possibile grazie all’accantonamento di fondi derivanti dalla bollettazione della TARI, approvato in maniera compatta dalla giunta comunale e da tutta la maggioranza. Il milione di euro circa così accumulato ci consente di sanare in un’unica soluzione undebito risalente ad annualità pregresse nei confronti della società Ecologia Viterbo, accumulatosi a partire dal 2008, e di ottenere il sopraccitato sgravio sull’importo dovuto”.

“A beneficiare di questo risparmio – aggiunge il vicesindaco Costantini – non sarà solo il Comune, ma tutti i cittadini, essendo la TARI un’imposta diretta nei loro confronti”.

Questo traguardo si aggiunge alla recente introduzione del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, servizio che non graverà sui costi sostenuti dai cittadini grazie anche al loro impegno costante nell’effettuare una raccolta differenziata.

Comune di Vetralla