Nettuno, Aurigemma-D’angeli (FdI)”Commissione su case Coop Edilizia Azzurra. Tutelare le famiglie”

“Ha dell’incredibile la vicenda che riguarda 15 famiglie di Nettuno, che avevano pagato le rate del mutuo per la propria casa, ma la Cooperativa Edilizia Azzurra non le avrebbe versate alla banca. In questo modo, purtroppo, ora questi appartamenti sono stati messi all’asta dal Ministero dello Sviluppo Economico. Una situazione molto grave e seria. Tra l’altro, nella maggior parte dei casi si tratta di persone anziane, che adesso stanno vivendo un incubo, e non per colpa loro. Ora, è necessario che tutti gli enti competenti facciano il possibile per trovare una soluzione positiva a questa emergenza. Per tali motivi, presenteremo richiesta di audizione presso la commissione regionale competente per affrontare la questione, affinché vengano tutelate le famiglie e venga bloccata la vendita all’asta, garantendo il diritto di proprietà legittimamente acquisito”.

Lo dichiarano in una nota il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma e il capogruppo di Fdi al comune di Nettuno Genesio D’Angeli