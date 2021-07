Le proposte della guida turistica Claudia Moroni per conoscere le bellezze della città, attraverso un percorso che abbina l’arte alla buona cucina

NewTuscia – TARQUINIA – “Degustando” e “Sapere & Sapore”, ad agosto Tarquinia scopre le sue meraviglie artistiche e culinarie con guida turistica Claudia Moroni e gli chef dei ristoranti Arcadia e Cavatappi e del Capolinea Caffè. Sarà un mese denso di iniziative, lungo un percorso che accompagnerà i visitatori ad ammirare le bellezze della città e a gustare piatti con i prodotti del territorio tarquiniese.

Per gli appuntamenti di “Sapere & Sapore” si partirà il 6 agosto con “Quando Tarquinia si chiamava Corneto”. Una visita pomeridiana al centro storico (ritrovo alle ore 18 a piazza Cavour), che si concluderà alle ore 20,30 con un apericena sulla terrazza di piazza Giuseppe Mazzini. Per gli appuntamenti di “Sapere & Sapore” si partirà il 6 agosto con “Quando Tarquinia si chiamava Corneto”. Una visita pomeridiana al centro storico (ritrovo alle ore 18 a piazza Cavour), che si concluderà alle ore 20,30 con un apericena sulla terrazza di piazza Giuseppe Mazzini.

“Contemporaneamente alla visita, si è pensato di dedicare uno spazio tutto riservato ai bambini con l’associazione Scudo & Spada – spiega la guida turistica Claudia Moroni -, che terrà dei laboratori didattici per far conoscere in modo divertente e istruttivo uno dei periodi storici più importanti di Tarquinia, il medioevo”.

“Sapere & Sapore” proseguirà il 20 agosto con “Palazzo Bruschi Falgari e la terzeria del castro novo” (ritrovo alle ore 18 a piazzale Europa), una visita guidata allo splendido palazzo, sede della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, e alla parte “nuova” del centro storico di Tarquinia. Al termine, apericena sulla terrazza di piazza Giuseppe Mazzini con una degustazione guidata di olio extravergine curata dall’azienda Colli della Regina.

Il 27 agosto sarà la volta di “Tramonto al tempio”, (ritrovo alle ore 18 alla Barriera San Giusto o alle ore 18,30 al parcheggio della Civita), una visita guidata ai resti del più grande tempio etrusco, con aperitivo nell’area picnic della Civita o sulla terrazza di piazza Giuseppe Mazzini.

“Sapere & Sapore” si concluderà il 3 settembre con “Al di là delle mura: passeggiando tra storia, panorami e monumenti” (ritrovo alle ore 18,30 alla Barriera San Giusto), una visita guidata tra il centro storico di Tarquinia e i suoi belvedere, con apericena nella suggestiva cornice della chiesa di San Giacomo.

“Con la rassegna “Degustando Tarquinia”, alla sua seconda edizione – conclude la guida turistica Claudia Moroni -, nell’ambito di WeTarquinia, progetto di promozione e valorizzazione della città e del suo territorio, proponiamo ogni mercoledì, fino al 18 agosto, visite guidate nel centro storico con una cena leggera e itinerante in alcuni dei ristoranti e caffè tarquiniesi più apprezzati. Il ritrovo è alle ore 19, in piazza Giacomo Matteotti, per vivere dei pomeriggi all’insegna dell’arte e della buona cucina”. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare al numero di telefono 347 6920574.