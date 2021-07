Covid. Baldini CI): “Mantenere obbligo mascherina in luoghi chiusi”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. (Adnkronos) – ”Limitare la diffusione del virus anche con la mascherina è sempre una priorità”. Lo afferma Maria Teresa BALDINI, deputata di Coraggio Italia. ”La retromarcia americana sull’uso della mascherina in luoghi chiusi anche per i vaccinati -aggiunge- deve far riflettere sulla protezione della mascherina nel limitare la diffusione del virus. E’ dall’uso o meno della mascherina che la politica si è divisa sul Covid: dai no mask siamo arrivati ai no vax e ai no green pass”. Per BALDINI ”la scienza parla sempre chiaro e preannuncia sempre i vari step necessari per limitare la diffusione virale di un virus difficilmente controllabile.

Occorre un impegno di tutti all’uso della mascherina che sappiamo essere un mezzo efficace nel limitare senza alcun dubbio la diffusione virale. La politica continua a dividersi su questo presidio di cui tutti oramai ne conoscono l’importanza. Divisione inaccettabile nel rispetto della salute collettiva. Invito il governo ad avere il coraggio di mantenerne l’obbligatorietà nei luoghi chiusi e rivederne l’obbligo in tutti i luoghi di assembramento. E’ un piccolo sforzo che tutti possono fare fondamentale per debellare questa terribile pandemia”.