Battistoni: “Congratulazioni a Merlani, primo Presidente nuova Camera Commercio Alto Lazio”

NewTuscia – VITERBO – Le mie più sincere congratulazioni a Domenico Merlani per essere stato eletto, all’unanimità, primo Presidente della Camera di Commercio dell’Alto Lazio.

Il neonato ente camerale, che coinvolge il territorio di Rieti e di Viterbo, sarà fondamentale per il sostegno e la crescita dell’economia locale. Soprattutto in questa fase di ripartenza, sarà indispensabile il supporto che la Camera di Commercio riuscirà a fornire alla rete di imprese operanti sul territorio. Il neonato ente camerale, che coinvolge il territorio di Rieti e di Viterbo, sarà fondamentale per il sostegno e la crescita dell’economia locale. Soprattutto in questa fase di ripartenza, sarà indispensabile il supporto che la Camera di Commercio riuscirà a fornire alla rete di imprese operanti sul territorio.

Non vi è dubbio che il Covid-19 abbia causato un enorme contraccolpo al sistema commerciale, ma c’è la consapevolezza che le misure per la ripartenza, che le istituzioni nazionali e locali stanno mettendo in campo, potranno dare linfa vitale al sistema produttivo di tutto l’alto Lazio. In questa ottica, la scelta unanime ricaduta su Domenico Merlani è stata lungimirante poiché, con la sua esperienza, le sue capacità e la sua visione, saprà essere portavoce di un mondo che merita la massima attenzione e vicinanza da parte del governo e degli enti locali.

Auguro al neopresidente di poter svolgere un buon lavoro, certo che la sinergia tra i due territori di Viterbo e Rieti, sarà fondamentale per la crescita di tutto il settore produttivo.

Così, in una nota, il senatore Francesco Battistoni, sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali