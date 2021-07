Roma, FdI: “Incendi su via Anagnina, tutelare aree verdi”

NewTuscia – ROMA – “Anche oggi a Roma stanno bruciando aree verdi nel quadrante sud-est della città, in particolare lungo la via Anagnina. I terreni, sui quali non viene fatta manutenzione, con il caldo torrido ed il vento diventano focolai di incendi che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini che vivono a ridosso di queste zone .

È necessario imporre ai proprietari delle aree verdi , sia pubblici che privati, di fare sempre manutenzione delle stesse poiché ne va di mezzo l’incolumità delle persone, il decoro e la salvaguardia del patrimonio degli spazi verdi di Roma.”