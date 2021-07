Il 30 luglio il prossimo consiglio comunale a Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il consiglio comunale è convocato, in sessione ordinaria, in prima convocazione il giorno 30 luglio 2021 alle ore 16.00 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale in Piazza Matteotti n. 3, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

MOZIONE CONSILIARE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DEL GRUPPO DI MINORANZA PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA AVENTE AD OGGETTO “MOZIONE CONTRO L’AUMENTO DELLE BOLLETTE DI LUCE E GAS”. PROT. 20610/2021. MOZIONE CONSILIARE PRESENTATA DAI GRUPPI DI MINORANZA PARTITO DEMORATICO E PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA AVENTE AD OGGETTO “MOZIONE IN MERITO ALLA MESSA AL BANDO DELL’USO DEL GLIFOSATO IN TUTTE LE SUE FORME E DOSAGGI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, AREE PUBBLICHE E PRIVATE, AGRICOLE ED EXTRA AGRICOLE” – PROT. 20613/2021. MOZIONE CONSILIARE PRESENTATA DAI GRUPPI DI MINORANZA PARTITO DEMORATICO, PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA E MOVIMENTO 5 STELLE AVENTE AD OGGETTO “MOZIONE RIGUARDO L’IMPEGNO DA PARTE DEL SINDACO DEL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA AD EMANARE UN’ORDINANZA CHE DICHIARI LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ ESTRATTIVA DELLA CAVA DI PIAN DI LUCCIANO, L’INIBIZIONE DELL’ACCESSO ALLA CAVA E LA VERIFICA DELL’EFFETTIVO STATO DEI LUOGHI IN MERITO ALLA PERICOLOSITA’ ED AGLI EVENTUALI RISCHI PER LA SALUTE PUBBLICA” – PROT. 20644/2021. ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. DETERMINAZIONI. TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) – APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI UND 2021 ART. 6 D.L. 73/2021. ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8, E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio

Claudio Parroccini