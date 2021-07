Vigili del Fuoco e Unitus firmano accordo di collaborazione

NewTuscia – VITERBO – Il Prefetto Laura Lega, Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, e Stefano Ubertini, Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia, hanno sottoscritto il protocollo di collaborazione tra le due istituzioni per attività di studio, ricerca e formazione. Le attività di reciproca collaborazione tecnico-scientifica riguarderanno prevalentemente temi legati a dati territoriali, indicatori di rischio e vulnerabilità, modelli previsionali di scenari emergenziali. Nel protocollo è prevista anche la costruzione di nuovi percorsi formativi professionalizzanti negli ambiti di competenza dei Corpo. Un rapporto sinergico che vede la possibilità per l’Ateneo viterbese di avvalersi delle qualificate risorse umane dei Vigili del Fuoco per rafforzare la propria attività didattica e fornire agli studenti la possibilità di confrontarsi con i professionisti del settore.

“La stipula di questo protocollo d’intesa avvia un prezioso percorso collaborativo con l’Ateneo della Tuscia che riteniamo potenzierà le competenze dei vigili del fuoco in maniera significativa, così da traguardare nei prossimi anni gli impegnativi obiettivi che abbiamo di fronte, fra cui le delicate sfide tecnologiche ed ambientali ed i connessi nuovi rischi che si potranno prefigurare” dichiara il Prefetto Laura Lega.

“Sono felice e onorato del fatto che i Vigili del Fuoco abbiano scelto l’Università della Tuscia per avviare questa collaborazione, trattandosi di una delle istituzioni più prestigiose del Paese – commenta Stefano Ubertini – Il nostro Ateneo metterà a disposizione le proprie competenze scientifiche e didattiche per supportare i Vigili del Fuoco nelle attuali e future sfide dei cambiamenti tecnologici e sociali e al tempo stesso potrà contare sulla professionalità delle risorse umane del Corpo per implementare le proprie attività formative e di ricerca”.