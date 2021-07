Sindaco Mazzarella: “Le limitazioni al traffico rendono evidente l’importanza del ponte”

NewTuscia – BLERA – Le limitazioni al traffico di questi giorni rendono ancor più evidente, qualora ce ne fosse bisogno, l’importanza del ponte nella vita della nostra comunità.

Come da programma, oggi sono terminati i controlli volti a verificare lo stato del calcestruzzo, del ferro e dell’acciaio che compongono la struttura.

Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori controlli statici e dinamici; si procederà ad eseguire verifiche sulla soletta e verranno successivamente posizionati degli accelerometri per misurare le vibrazioni alle quali è sottoposto il ponte al passaggio dei mezzi.

Queste indagini non dovrebbero prevedere ulteriori chiusure totali al traffico, se non di breve durata.

La serietà e l’accuratezza di questi controlli non può che renderci più sereni e tranquilli, perché la sicurezza viene prima di tutto.

La ditta che sta effettuando i controlli, sta raccogliendo i dati che serviranno ad individuare gli interventi da realizzare; il nostro desiderio è che tali lavori vengano effettuati unitamente alle manutenzioni ordinarie delle quali il nostro ponte ha assoluto bisogno.

Ringrazio l’amministrazione provinciale e la Protezione Civile per l’impegno profuso sulla strada della Cava per consentire una più efficiente gestione del traffico.

Grazie davvero a tutti di cuore per il servizio prestato a favore della comunità. Mi scuso con chi non compare nelle foto, ma il fotografo in questi giorni non è sempre stato in servizio. 😄

Grazie a Giuseppe Cenciarini , consigliere delegato alla Protezione Civile, per il gran lavoro svolto sia a livello organizzativo che operativo, per garantire che i comprensibili disagi fossero ridotti al minimo.

Lo spirito della Protezione Civile rappresenta perfettamente ciò a cui il nostro paese deve tendere: essere una comunità coesa nella quale lo spirito della solidarietà sia un valore predominante.

Il ponte, da questo punto di vista, è il perfetto simbolo di Blera e Civitella Cesi: l’elemento di unione di una comunità compatta.

Nicola Mazzarella

Sindaco di Blera