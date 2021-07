Montalto. Conferimento rifiuti, ampliato il servizio a Pescia Romana

Tutte le info sulla raccolta nel territorio di Montalto di Castro

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – In questo periodo in cui è presente un maggiore afflusso di turisti e vista la situazione epidemiologica in corso, l’amministrazione comunale ha implementato il servizio per la raccolta differenziata sul territorio di Pescia Romana. In particolare il servizio straordinario riguarda la raccolta dei rifiuti domestici (Rsu indifferenziati e scarti alimentari) attraverso un mezzo itinerante del gestore ogni domenica, dalle ore 16:00 alle ore 17:45 in località Matteaccio (incrocio rampa Aurelia direzione Grosseto) e dalle ore 18:00 alle ore 20:00 incrocio via del Tirreno località Cerquabella. Il servizio è attivo fino al 29 agosto.

Si ricorda inoltre che a Montalto Marina dal lunedì al sabato, è presente al lido una econavetta che effettua una sosta di 30 minuti sul Lungomare Harmine per la raccolta dei rifiuti provenienti da coloro che usufruiscono delle spiagge libere del litorale. Questi gli orari: dalle ore 17:00 alle ore 17:30 la econavetta è presente antistante lo stabilimento balneare Il Tirreno; dalle ore 17:30 alle ore 18:00 tra gli stabilimenti balneari Maremma e Stella Polare; dalle ore 18:00 alle ore 18:30 nell’accesso della spiaggia libera adiacente lo stabilimento balneare dell’Aeronautica Militare; dalle ore 18:30 alle ore 19:00 a piazza del Palombaro.

Per le utenze domestiche a Montalto Marina l’amministrazione comunale ricorda che è presente una bivasca in via delle Vele (incrocio Strada Litoranea) tutte le domeniche dalle ore 17:00 alle ore 22:00 per il conferimento Rsu indifferenziati e scarti alimentari; per la raccolta di sfalci d’erba e ramaglie, ogni martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 al Piazzale del Palombaro e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 in via di Scirocco (servizio fino al 31 agosto) è presente uno scarrabile per conferire tali rifiuti. Si invita pertanto a non lasciare i sacchi in strada fuori da tali orari.

Resta invece invariato al lido il servizio di porta a porta per la raccolta dell’umido nei giorni di martedì, giovedì e sabato e dell’indifferenziato ogni lunedì della settimana.

Per quanto riguarda il servizio di ritiro ingombranti fuori la propria abitazione, l’utenza può telefonare per prendere appuntamento al numero verde 800974723 (da cellulare 0766060108).

È inoltre possibile recarsi all’isola ecologica in località Incotti per conferire i rifiuti che non possono essere gettati nei contenitori stradali di raccolta differenziata o nelle ecostazioni mobili. L’isola ecologica rispetta i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. La domenica dalle ore 8:00 alle ore 12:00.